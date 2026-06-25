トヨタ自動車の文化施設であるトヨタ博物館(愛知県長久手市)は7月17日～9月6日、夏の体験イベント「乗ってみよう！ ドキドキワクワク はたらくクルマ」を開催する。

JAF災害対策指揮車

同イベントでは、JAF災害対策指揮車(トヨタ メガクルーザー)や消防車(トヨタ ランドクルーザー)、救急車(ハイメディック)、ロンドンタクシー、トゥクトゥクなど、さまざまなはたらくクルマへの乗車体験や記念撮影を家族そろって楽しめる。小学生以下の子どもを対象に、館内での宝探しを楽しめる「ドキドキワクワクたんけんブック」を数量限定でプレゼントする。

救急車

夏休み期間中には、周辺イベントも多数開催する。7月20日には、元トヨタ自動車のデザイナーである永津直樹氏による特別講演会「はたらくクルマのつくり方」を実施。7月下旬から8月にかけての計16日間、同館の学芸スタッフが独自のテーマで深掘り解説を行う「学芸スタッフツアー」を行う。8月25日～30日には、図書室にて「リーフレットでしおりづくり」の工作イベントも開催する。

7月14日～8月9日は、同館初展示となる「TVRグリフィス」など欧州のコンパクトスポーツカー2台を特別に展示する。

7月22日～8月30日の期間は、通常400円の小学生の入場料が無料となる。