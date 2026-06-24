ＤｅＮＡが中日に勝利

先発投手：ＤｅＮＡは東 克樹が6回1失点の好投（4安打5奪三振）、中日の櫻井 頼之介は4回1/3回5失点で敗戦投手 得点経過： 2回表：ＤｅＮＡが1点を追加 3回表：ＤｅＮＡが1点を追加 5回表：ＤｅＮＡが3点を追加 注目選手：中日のＭ・サノーが2本塁打、2打点、2得点の活躍、中日の村松 開人が3安打の活躍、ＤｅＮＡの牧 秀悟が1本塁打、2打点、2得点の活躍。

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