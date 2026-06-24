ＤｅＮＡが中日に勝利

先発投手：ＤｅＮＡは東　克樹が6回1失点の好投（4安打5奪三振）、中日の櫻井　頼之介は4回1/3回5失点で敗戦投手 得点経過： 2回表：ＤｅＮＡが1点を追加 3回表：ＤｅＮＡが1点を追加 5回表：ＤｅＮＡが3点を追加 注目選手：中日のＭ・サノーが2本塁打、2打点、2得点の活躍、中日の村松　開人が3安打の活躍、ＤｅＮＡの牧　秀悟が1本塁打、2打点、2得点の活躍。

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セ・リーグ
順位 チーム 試合 勝率
1 阪神 67 36 30 1 .545 -
1 巨人 68 36 30 2 .545 -
3 ヤクルト 68 36 31 1 .537 0
4 DeNA 68 27 39 2 .409 9
5 広島 66 25 38 3 .397 9
6 中日 69 25 43 1 .368 12

パ・リーグ
順位 チーム 試合 勝率
1 西武 71 43 26 2 .623 -
2 ソフトバンク 68 40 28 0 .588 2
3 日本ハム 72 40 32 0 .556 4
4 オリックス 69 37 31 1 .544 5
5 ロッテ 68 33 33 2 .500 8
6 楽天 68 25 42 1 .373 17