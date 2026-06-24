トッテナム・ホットスパーがスロバキア代表GKマルティン・ドゥブラフカの獲得に迫っているようだ。24日、移籍市場に精通するイタリア人ジャーナリストのファブリツィオ・ロマーノ氏が伝えている。

現在37歳のドゥブラフカはこれまでスパルタ・プラハやニューカッスル、マンチェスター・ユナイテッドなどでプレーし、スロバキア代表として国際Aマッチ通算60キャップを誇る経験豊富な守護神。2025－26シーズンは昇格組のバーンリーに所属し、公式戦35試合に出場したが、今夏の契約満了に伴う退団が発表されていた。

ロマーノ氏は移籍成立が決定的となった際に用いる決まり文句「here we go!」とともに、ドゥブラフカがトッテナム・ホットスパーに加入することで合意に達したと指摘。ロベルト・デ・ゼルビ監督のもと、同選手はチェコ代表GKアントニーン・キンスキーのバックアッパーを務めるようだ。

一方、イタリア代表GKグリエルモ・ヴィカーリオは今夏の退団が決定的とのこと。アルゼンチン代表GKエミリアーノ・マルティネスの獲得を狙うユヴェントスが、アストン・ヴィラが要求額を下げなかった場合に備えてリストアップしているほか、ナポリは今夏の移籍市場でGKの売却に成功した場合、オファーを提示する可能性があるようだ。

現在29歳のヴィカーリオはヴェネツィアやカリアリ、エンポリなど母国のクラブを渡り歩いた後、2023年夏にトッテナム・ホットスパーへ完全移籍加入。ここまで公式戦通算117試合でゴールマウスを守り、2024－25シーズンにはヨーロッパリーグ（EL）制覇に貢献した。