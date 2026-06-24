ソフトバンク、オリックスに4点リードで後半戦へ
オリックスは2回に3点、5回に1点を奪うも、ソフトバンクが2回に5点、4回と6回にそれぞれ1点を追加し、8-4とリードを広げた。宗、近藤、正木がそれぞれホームランを放ち、打撃戦の様相を呈している。
【スタメン】
ソフトバンク: 1(一)正木 智也 2(中)周東 佑京 3(左)近藤 健介 4(三)栗原 陵矢 5(二)牧原 大成 6(指)柳田 悠岐 7(遊)今宮 健太 8(捕)海野 隆司 9(右)谷川原 健太 10(投)中村 稔弥
オリックス: 1(左)西川 龍馬 2(一)山中 稜真 3(遊)紅林 弘太郎 4(二)太田 椋 5(右)中川 圭太 6(中)杉澤 龍 7(指)杉本 裕太郎 8(三)宗 佑磨 9(捕)若月 健矢 10(投)田嶋 大樹
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「オリックスバッファローズ」のニュースまとめ
「ソフトバンクホークス」のニュースまとめ
|順位
|チーム
|試合
|勝
|敗
|分
|勝率
|差
|1
|阪神
|67
|36
|30
|1
|.545
|-
|1
|巨人
|68
|36
|30
|2
|.545
|-
|3
|ヤクルト
|68
|36
|31
|1
|.537
|0
|4
|DeNA
|67
|26
|39
|2
|.400
|9
|5
|広島
|66
|25
|38
|3
|.397
|9
|6
|中日
|68
|25
|42
|1
|.373
|11
|順位
|チーム
|試合
|勝
|敗
|分
|勝率
|差
|1
|西武
|71
|43
|26
|2
|.623
|-
|2
|ソフトバンク
|67
|39
|28
|0
|.582
|3
|3
|オリックス
|68
|37
|30
|1
|.552
|5
|4
|日本ハム
|71
|39
|32
|0
|.549
|5
|5
|ロッテ
|67
|33
|32
|2
|.508
|8
|6
|楽天
|68
|25
|42
|1
|.373
|17