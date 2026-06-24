ソフトバンク、オリックスに4点リードで後半戦へ

オリックスは2回に3点、5回に1点を奪うも、ソフトバンクが2回に5点、4回と6回にそれぞれ1点を追加し、8-4とリードを広げた。宗、近藤、正木がそれぞれホームランを放ち、打撃戦の様相を呈している。

【スタメン】

ソフトバンク: 1(一)正木　智也 2(中)周東　佑京 3(左)近藤　健介 4(三)栗原　陵矢 5(二)牧原　大成 6(指)柳田　悠岐 7(遊)今宮　健太 8(捕)海野　隆司 9(右)谷川原　健太 10(投)中村　稔弥

オリックス: 1(左)西川　龍馬 2(一)山中　稜真 3(遊)紅林　弘太郎 4(二)太田　椋 5(右)中川　圭太 6(中)杉澤　龍 7(指)杉本　裕太郎 8(三)宗　佑磨 9(捕)若月　健矢 10(投)田嶋　大樹

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セ・リーグ
順位 チーム 試合 勝率
1 阪神 67 36 30 1 .545 -
1 巨人 68 36 30 2 .545 -
3 ヤクルト 68 36 31 1 .537 0
4 DeNA 67 26 39 2 .400 9
5 広島 66 25 38 3 .397 9
6 中日 68 25 42 1 .373 11

パ・リーグ
順位 チーム 試合 勝率
1 西武 71 43 26 2 .623 -
2 ソフトバンク 67 39 28 0 .582 3
3 オリックス 68 37 30 1 .552 5
4 日本ハム 71 39 32 0 .549 5
5 ロッテ 67 33 32 2 .508 8
6 楽天 68 25 42 1 .373 17