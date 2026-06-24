ソフトバンク、3回終了時点で3点リード
ソフトバンクが1回裏に先制し、2回表にオリックスが3点と一時逆転するも、直後の2回裏にソフトバンクが5点を奪い、3-6とリードを広げた。序盤を終えて、ソフトバンクが優位に立っている。
【スタメン】
ソフトバンク: 1(一)正木 2(中)周東 3(左)近藤 4(三)栗原 5(二)牧原大 6(指)柳田 7(遊)今宮 8(捕)海野 9(右)谷川原 10(投)中村稔
オリックス: 1(左)西川 2(一)山中 3(遊)紅林 4(二)太田 5(右)中川 6(中)杉澤 7(指)杉本 8(三)宗 9(捕)若月 10(投)田嶋大
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「オリックスバッファローズ」のニュースまとめ
「ソフトバンクホークス」のニュースまとめ
|順位
|チーム
|試合
|勝
|敗
|分
|勝率
|差
|1
|阪神
|67
|36
|30
|1
|.545
|-
|1
|巨人
|68
|36
|30
|2
|.545
|-
|3
|ヤクルト
|68
|36
|31
|1
|.537
|0
|4
|DeNA
|67
|26
|39
|2
|.400
|9
|5
|広島
|66
|25
|38
|3
|.397
|9
|6
|中日
|68
|25
|42
|1
|.373
|11
|順位
|チーム
|試合
|勝
|敗
|分
|勝率
|差
|1
|西武
|71
|43
|26
|2
|.623
|-
|2
|ソフトバンク
|67
|39
|28
|0
|.582
|3
|3
|オリックス
|68
|37
|30
|1
|.552
|5
|4
|日本ハム
|71
|39
|32
|0
|.549
|5
|5
|ロッテ
|67
|33
|32
|2
|.508
|8
|6
|楽天
|68
|25
|42
|1
|.373
|17