ソフトバンク、3回終了時点で3点リード

ソフトバンクが1回裏に先制し、2回表にオリックスが3点と一時逆転するも、直後の2回裏にソフトバンクが5点を奪い、3-6とリードを広げた。序盤を終えて、ソフトバンクが優位に立っている。

【スタメン】

ソフトバンク: 1(一)正木 2(中)周東 3(左)近藤 4(三)栗原 5(二)牧原大 6(指)柳田 7(遊)今宮 8(捕)海野 9(右)谷川原 10(投)中村稔

オリックス: 1(左)西川 2(一)山中 3(遊)紅林 4(二)太田 5(右)中川 6(中)杉澤 7(指)杉本 8(三)宗 9(捕)若月 10(投)田嶋大

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セ・リーグ
順位 チーム 試合 勝率
1 阪神 67 36 30 1 .545 -
1 巨人 68 36 30 2 .545 -
3 ヤクルト 68 36 31 1 .537 0
4 DeNA 67 26 39 2 .400 9
5 広島 66 25 38 3 .397 9
6 中日 68 25 42 1 .373 11

パ・リーグ
順位 チーム 試合 勝率
1 西武 71 43 26 2 .623 -
2 ソフトバンク 67 39 28 0 .582 3
3 オリックス 68 37 30 1 .552 5
4 日本ハム 71 39 32 0 .549 5
5 ロッテ 67 33 32 2 .508 8
6 楽天 68 25 42 1 .373 17