日本ハム、ロッテを6点リード

日本ハムが試合を優勢に進めている。1回裏に先制すると、3回裏に2点、4回裏に2点、5回裏に1点を追加し、6-0とリードを広げた。野村、水谷がそれぞれ本塁打を放つなど、打線が活発だ。

【スタメン】

日本ハム: 1(左)水谷　瞬 2(遊)水野　達稀 3(指)Ｆ・レイエス 4(三)野村　佑希 5(一)清宮　幸太郎 6(右)万波　中正 7(二)大塚　瑠晏 8(中)吉田　賢吾 9(捕)田宮　裕涼 10(投)加藤　貴之

ロッテ: 1(二)小川　龍成 2(右)西川　史礁 3(左)山口　航輝 4(一)Ｎ・ソト 5(捕)佐藤　都志也 6(指)井上　広大 7(三)安田　尚憲 8(中)山本　大斗 9(遊)友杉　篤輝 10(投)河村　説人

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セ・リーグ
順位 チーム 試合 勝率
1 阪神 67 36 30 1 .545 -
1 巨人 68 36 30 2 .545 -
3 ヤクルト 68 36 31 1 .537 0
4 DeNA 67 26 39 2 .400 9
5 広島 66 25 38 3 .397 9
6 中日 68 25 42 1 .373 11

パ・リーグ
順位 チーム 試合 勝率
1 西武 71 43 26 2 .623 -
2 ソフトバンク 67 39 28 0 .582 3
3 オリックス 68 37 30 1 .552 5
4 日本ハム 71 39 32 0 .549 5
5 ロッテ 67 33 32 2 .508 8
6 楽天 68 25 42 1 .373 17