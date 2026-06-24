日本ハム、ロッテを6点リード
日本ハムが試合を優勢に進めている。1回裏に先制すると、3回裏に2点、4回裏に2点、5回裏に1点を追加し、6-0とリードを広げた。野村、水谷がそれぞれ本塁打を放つなど、打線が活発だ。
【スタメン】
日本ハム: 1(左)水谷 瞬 2(遊)水野 達稀 3(指)Ｆ・レイエス 4(三)野村 佑希 5(一)清宮 幸太郎 6(右)万波 中正 7(二)大塚 瑠晏 8(中)吉田 賢吾 9(捕)田宮 裕涼 10(投)加藤 貴之
ロッテ: 1(二)小川 龍成 2(右)西川 史礁 3(左)山口 航輝 4(一)Ｎ・ソト 5(捕)佐藤 都志也 6(指)井上 広大 7(三)安田 尚憲 8(中)山本 大斗 9(遊)友杉 篤輝 10(投)河村 説人
※本記事はAIを活用して作成されています。内容に問題がある場合は、こちらまでご連絡ください。
「日本ハムファイターズ」のニュースまとめ
「ロッテマリーンズ」のニュースまとめ
|順位
|チーム
|試合
|勝
|敗
|分
|勝率
|差
|1
|阪神
|67
|36
|30
|1
|.545
|-
|1
|巨人
|68
|36
|30
|2
|.545
|-
|3
|ヤクルト
|68
|36
|31
|1
|.537
|0
|4
|DeNA
|67
|26
|39
|2
|.400
|9
|5
|広島
|66
|25
|38
|3
|.397
|9
|6
|中日
|68
|25
|42
|1
|.373
|11
|順位
|チーム
|試合
|勝
|敗
|分
|勝率
|差
|1
|西武
|71
|43
|26
|2
|.623
|-
|2
|ソフトバンク
|67
|39
|28
|0
|.582
|3
|3
|オリックス
|68
|37
|30
|1
|.552
|5
|4
|日本ハム
|71
|39
|32
|0
|.549
|5
|5
|ロッテ
|67
|33
|32
|2
|.508
|8
|6
|楽天
|68
|25
|42
|1
|.373
|17