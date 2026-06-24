スヌーピーミュージアム(東京都町田市)は7月4日から、期間限定の夏イベント「ハッピー・サマー」を開催する。

期間中、エントランスはスヌーピーとアイスクリームの大きなステッカーで彩られる。館内各所に夏を満喫するスヌーピーたちの装飾が登場し、カラフルな空間を演出する。

入館者全員への特典として、限定デザインの「ハッピー・サマー」クリアステッカー(全6種)をランダムで1枚プレゼントする(なくなり次第終了)。

当日気軽に参加できるワークショップ「スヌーピーの缶バッジ」(700円、キャッシュレス決済のみ)にも、夏のアートを用いたポップな限定デザイン4種が登場する。

イベント初日の7月4日からは、ミュージアム内の「ブラウンズストア」にて、8月10日のスヌーピーのお誕生日を記念したオリジナルグッズを数量限定で発売する。「デニムバッグ」(7,920円)や「ぬいぐるみ」(3,850円)、「マグカップ」(1,980円)、ランダム4種の「刺繍ステッカー」(770円)などが並ぶ。

8月10日の誕生日当日にはスペシャルイベントも予定している。

ピーナッツの仲間たちを月替わりで紹介する企画「MONTHLY PEANUTS GANG」を同時開催。7月はマーシー、8月はペパーミント パティのオリジナルリーフレットを配布する。隣接する「PEANUTS Cafe」でも企画連動メニューを展開する。