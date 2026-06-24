ブックリスタが運営する推し活研究部(おしけん!)は2026年6月19日、推しのいるユーザーを対象に実施したスマートフォンの利用実態やこだわりに関する「推し活ユーザーのスマホ事情に関する調査」の結果を発表した。本調査は2025年9月25日〜29日の期間、推し活をしている全国のユーザー275人を対象に、推し活アプリOshibanaでのオンラインアンケートにて実施された。

スマホ画面の呼び方は全年代で壁紙が最多も30代以降は待ち受け画像が上位

スマホのホーム画面に設定している画像の呼び方を調査したところ、「壁紙」が34.2%、次いで「ホーム画面」が32.4%となり、この2つがほぼ同じ割合で上位を占めた。かつて主流だった「待ち受け画像」は今回の調査では全体的な割合が低く、世代や利用環境による変化がうかがえる。その他の呼び方には「ロック画面」「ホーム画」「画面背景」「画像」「スマホの画面」などがあった。

スマホのホーム画面に設定している画像の呼び方

全年代で共通して最も多かった呼び方は「壁紙」だった。一方で年代別に見ると、10代や20代では「壁紙」と「ホーム画面」が多く使われている。これに対し、30代や40代以降では「待ち受け画像」が上位に入る結果となった。この項目には「待ち受け」や「待ち画」も含まれる。ガラケー時代から使われている「待ち受け画像」だが、10代と20代でも3位に入っており、現在も広く定着していることが分かった。

年代別 ホーム画面に設定している画像の呼び方

ライブ壁紙の利用率は約4割でキーボードアプリはSimejiが74.9%で首位

スマホのホーム画面に関する機能利用を調査したところ、画面が奥行きを持って見えるように加工する「3D風ホーム画面」を使ったことがあると答えた人は7.6%にとどまり、「いいえ」が92.4%となった。一方で、動きのある「ライブ壁紙」を使ったことがある人は39.7%にのぼり、推しの動画やアニメーションを設定して楽しむこだわりがうかがえる。

普段利用しているキーボードアプリの調査では、最も多かったのは「Simeji」で74.9%に達した。装飾性の高さが選ばれている理由と考えられ、2位には「推し活アプリOshibana」で26.1%、3位は「flick」で11.1%、4位は「Gboard」で3.4%となった。その他には「Fonts」「Ninja Miles」「片手キーボードPRO」などが挙がった。

スマホは推しの画像や好きな世界観で自分らしさを映し出す大切な場所

今回の調査では、ホーム画面や壁紙の設定に対する推し活ユーザーのこだわりが明らかになった。呼び方は分かれるものの、多くの人が日常的にスマホの見た目を自分好みに整えている。スマホは推しの画像や好きな作品の世界観を取り入れることで、自分らしさを映し出す大切な場所になっている。デザインや機能を整えることで、画面を開いたときに気分が上がり、日々のモチベーションを支える存在になっている。

引用:「推し活アプリOshibana 推し活研究部(おしけん!)」調べ

