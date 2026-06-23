農作業にビーチパラソル、エアコンが使えるまで扇風機で我慢…私の職場にある“必須アイテム”

本部長・マンボウやしろと秘書・浜崎美保がパーソナリティを務める、明日への狼煙（のろし）を上げる"ラジオの中の会社"「Skyrocket Company」（毎週月曜〜木曜17:00〜20:00）。今回の放送では、会議テーマ「意外なアイテム案件 〜職場でこれ使ってます！〜」と題し、全国のリスナー社員からメッセージを募りました。数多く寄せられたエピソードのなかから、その一部を紹介します。

◆農作業の強い味方！

農家の私は、暑い日差しから自分を守るためにビーチパラソルを使用しています。作業台車にクランプというもので取り付けて、作業中の日よけに大活躍しています。なんとなくですが、どんどん出番が早くなっている気がします……（静岡県 54歳 男性）

◆書いて消せる安心感！

私が職場で絶対に必要な物は、“消せる”3色ボールペンです。

建築的な構造の納まりを紙に書き出すときや、とっさにメモを取りたいときに、消せないペンだと、書き間違えたらごちゃっとしてしまうし、シャーペンだと消しカスが出るので、消せるボールペンは欠かせません。ですが、アーティストやイベントのグッズでは、消せるタイプのボールペンがなかなかなく、まだお気に入りの1本に出会えていないのが最近の悩みです（千葉県 24歳 女性）

◆エアコンは6月末まで我慢

今みんなが使っているアイテムは個人用の扇風機です。私の職場は“省エネ”をうたっているのですが、エアコンが使える時期も決まっていて、6月末にならないと入りません。しかも、私の部署は最上階なので“暖気のたまり場”となっており、常にムシムシした状態です。みんなマイ扇風機を持っていて、個人で涼をとっている感じです。省エネも大切なのは分かるのですが、「もうちょっと柔軟にできないかな〜」と思う今日この頃です（茨城県 42歳 女性）

◆タイムプレッシャーで集中力アップ

教室に必ずといっていいほど置いてある道具はキッチンタイマーです。例えば、「5分で自分の考えをノートに書いて」とか「10分でグループで話し合って発表してください」などというときに使います。これはタイムプレッシャーと言って、設定時間を設けることで集中力や効率を上げる効果を狙った心理テクニックです。

それ以外にも、給食のときに「最初の5分間はモグモグタイムだから、しゃべらずしっかり食べるよ」とか、帰りの会で「1分間、目を閉じて今日の行動を振り返るよ」というときにも活用しています。とても重宝しているアイテムです（栃木県 47歳 男性）

＜番組概要＞

番組名：Skyrocket Company

放送日時：毎週月曜～木曜17：00～20：00

パーソナリティ：本部長・マンボウやしろ、秘書・浜崎美保

番組サイト：https://www.tfm.co.jp/sky/

番組公式X： @Skyrocket_Co