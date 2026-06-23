ユージ「『母の日』と差がありすぎる！」父の日に感じたリアルな本音　商業施設で見たお父さんたちの姿に共感

タレントのユージとフリーアナウンサーの吉田明世がパーソナリティを務める、TOKYO FMの朝のラジオ番組「ONE MORNING」（毎週月曜～金曜 6:00～9:00）。

6月22日（月）の放送では、前日の「父の日」と「夏至」が重なった週末を振り返り、街の様子やそれぞれの家庭でのエピソードを語り合いました。

この日の番組オープニングでは、1年の中で最も昼の時間が長い「夏至」の話題に。

吉田が「ここからまた、どんどん（昼が）短くなると思うと、ちょっと寂しい」「もう6月ってことは、今年ももうほぼ終わり！」と独特の時間感覚を口にすると、ユージは「いや、終わってないのよ。いつも吉田さんそれ言ってるけど（笑）」とすかさずツッコミを入れ、スタジオを沸かせます。

そんな微笑ましいやり取りを経て、話題は前日の「父の日」へ。

吉田は自身の父の日の過ごし方について「自分の実家の父とはご飯を食べて、（夫の実家の）岡山の父にはちょっとナッツをお送りして。子どもたちにとっての父（夫）には、写真を貼ったりした色紙を書いて渡したんです」と、それぞれの父親へ感謝を形にしたことを明かしました。

これに対し、ユージは「母の日と父の日って、なんか差があるんじゃないか？って言われているけれど、吉田家では違うね！」と感心。続けて「正直、僕は父の日を全然気にしていなかったんだけど、『母の日をこんなにやるんなら、やってよ！』っていう（笑）。その差を気にしている」と父親としての本音を漏らしました。

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また、吉田が「街を見ていても、なんか昨日（6月21日）は父の日感はなかったですよね？」と指摘すると、ユージは前日に家族で商業施設へ出かけた際のエピソードを披露。

「本当に、いろいろなお店があるのに、どこにも『父の日』って書いてないんですよ！ 母の日のときは、忘れていても街を歩けば目につくのに、父の日はそれが本当にないね！」と熱弁。

さらに、その商業施設で見かけたお父さんたちの様子について、次のように振り返りました。

「昨日、お父さんたちが子どもたちといっぱいいたの。でも、多分あの顔は（父の日に『お父さん、ありがとう！』と）言われてない！ 顔を見たらわかる!! だってみんな、もうお父さんがどんよりした顔で。お母さんが買い物をしている間、ベビーカーを持って、お父さんだけが見事に店外でずっと待っているの。全員スマホをいじりながら」

ユージ自身もその父親たちの輪に交じったと言い、「みんなの顔を見たら分かったね。『あ、これ父の日言われてないな』って」と、しみじみ。

吉田は「ちょっと1日過ぎちゃいましたけれど、まだ『ありがとう』って言えてないよって方、このタイミングでちょっとメールとかLINEとか、『いつもありがとう』の一言を伝えるだけでいいんですよね」とリスナーへ提案。ユージも「そうだね、一言言ったらね。母の日ばっかりやっていると、お父さん拗ねちゃうから」と呼びかけました。

世のお父さんたちの寂しげな姿を熱弁していたユージですが、自身の家庭ではどうだったのか問われると、「ちなみに、うちは手紙をもらいました」と嬉しそうに報告。吉田から「あ、良かったですねー！」と祝福され、温かい雰囲気でトークを締めくくりました。

＜番組概要＞

番組名：ONE MORNING

放送日時：毎週月曜～金曜6:00～9:00

パーソナリティ：ユージ、吉田明世

番組Webサイト：https://www.tfm.co.jp/one/

番組公式X：@ONEMORNING_1