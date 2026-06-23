「ちょっと挑発した」「ケンカを売られたら…」与田祐希、地元での“やんちゃ”エピソードを告白

「川に蹴り落としました」元乃木坂46で俳優の与田祐希が、幼少期に地元・志賀島での体験を告白。自然豊かな土地ならではのエピソードにスタジオでは驚きの声があがった。

与田祐希

与田は、17日放送のテレビ朝日系番組『AI大作戦』(毎週水曜24:15～)に出演。

“なかなか信じてもらえない奇跡の体験談”をAIで映像化する「“本当にあった奇跡の話”上映会」のコーナーでは、与田が幼少期の驚きのエピソードを披露。「結構こすった話なんですけど……」と前置きした与田は、「福岡県の志賀島という陸続きの小さな島で、自然に囲まれて伸び伸び育ちました。通っていた小学校も全校生徒20人ほどの小さな学校だったんです」と当時を振り返る。

そんなある日、学校からの帰り道で大人のイノシシと遭遇。「ちょっと挑発したんですよ。そうしたら突進してきました」と予想外の展開を明かすと、スタジオは騒然。しかし与田は続けて、「イノシシの突進を避けて、そのまま川に蹴り落としました。私は無傷で、イノシシは川を泳いでどこかへ行ってしまいました(笑)」とまさかの結末を告白した。

信じがたい体験談に出演者から驚きの声が上がる中、与田は「ケンカを売られたら、買わなきゃと……(笑)」とコメントし、笑いを誘っていた。

与田が出演した17日放送の『AI大作戦』は、Tverで見逃し配信中。