







大谷翔平 最新情報

ロサンゼルス・ドジャースのカイル・タッカー外野手は今季、4年2億4000万ドル（約387.1億円）の超大型契約を結んで加入したが、期待に応える成績を残せていない。その要因の一つには、ドジャースでプレーすることの重圧があるのかもしれない。米メディア『スポーツ・イラストレイテッド』のマット・レビン記者が言及した。



毎日MLB観るならSPOTV NOW！

年間プランで［PR］



ドジャースはこの10年以上、常に非常に高い期待を背負いながら戦ってきた。特に今季はワールドシリーズ3連覇を目指しており、そうした環境に適応できる選手もいれば、強いスポットライトの下で苦しむ選手もいる。











歴史的な契約を結んだ大谷翔平選手は二刀流として圧巻の成績を残しているが、新たなスター選手であるタッカーがその注目をどう受け止めるのかは、まだ見極めが必要な段階だ。



これに対してタッカーは「プレッシャーだとは捉えていない」と語った。どこにいても、何をしていても、ただ試合に出て良いプレーをし、良い打席を送り、守備でも良いプレーをして、チームの勝利に貢献しようとしているだけだと説明している。



期待される結果を残せないタッカーについて、レビン氏は「ドジャースは攻撃的になりすぎる傾向のある彼に対し、打席でのフォームやアプローチの改善に取り組んできた。しかし、彼に必要なのは、チームメイトに溶け込み、フィールドでは自分の能力に任せることだけだ」と言及した。





【関連記事】

















この記事が面白いと思ったら…？

Googleの新機能を利用して「ベースボールチャンネル」を優先表示しよう！

最新の野球情報をいち早くチェックしたい方は下記リンクから↓

【了】