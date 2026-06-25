夏の紫外線や冷房で、お肌や体がなんだか疲れていませんか？毎年、夏はインナーケアに悩まされる方も多いのではないでしょうか。そんなあなたに朗報です！「Cosme Kitchen Adaptation（コスメキッチン アダプテーション）」が、夏の心と体を内側から整える、とっておきの限定フェア『Island Wellness Summer』をスタートさせます。

「自然と調和する食」というCosme Kitchen Adaptationの揺るぎないフィロソフィー。そして、その理念に深く共鳴し、今回のコラボレーションが実現したという「南国にしがわ農園」の存在。これは、単なる美味しい食事以上の体験が待っている予感がします！

南国高知の太陽が育む「美の果実」有機グアバの秘密

このフェアの主役は、高知県の豊かな自然の中で育った「南国にしがわ農園」の有機グアバです。国内では非常に珍しい有機JAS認証を受けたグアバ農園であり、さらに驚くべきは、障がいを持つ方々が木々を丁寧に育てる「農福連携」の先駆者でもあるという点です。食材の背景にあるストーリーを知ると、一層その価値を感じますよね。

グアバはまさに「美の果実」！高知大学の分析によると、レモンの約7倍ものビタミンCを含み、若々しさをサポートするポリフェノールも豊富なんだとか。夏の厳しい環境で乱れがちな心身のバランスを、内側からしっかりサポートしてくれる、まさに理想のスーパーフルーツと言えるでしょう。

食べなきゃ損！「南国にしがわ農園」有機グアバを味わうコラボメニュー（全2品）

今回のフェアでは、生命力あふれる有機グアバを贅沢に使った、とびきりのクリーンイーティングレシピ2品が登場します。

1. グアバピンクスムージー

1,290円（税込）まず目を引くのは、その鮮やかなベビーピンクのビジュアル！希少な有機グアバをたっぷりと使用し、ライムの爽やかさが加わることで、一口飲めばまるで南国にいるかのような心地よさが広がります。夏に乱れがちな身体を内側から優しく整えてくれる、至福のVEGANスムージーです。夏のドリンクに迷ったらまず選びたい一杯ですね。

2. トロピカルフルーツボウル

1,990円（税込）自家製ソフトクリームをベースに、有機グアバピューレ、ドラゴンフルーツ、マンゴー、パイナップルといった彩り豊かなトロピカルフルーツが惜しみなくトッピングされています。さらに、様々なスーパーフードも加わり、見た目にも華やかで栄養満点。夏の不調を美味しくリセットしたい時にぴったりの、ビューティー・ボウルです。こちらもVEGANメニューなのが嬉しいポイント。

【夏季限定】心地よい活力をチャージするサマーメニュー（全2品）

グアバ以外にも、夏を元気に乗り切るための魅力的な限定メニューが2品登場します。

3. サニーデイズロコモコ

2,290円（税込）凝縮された旨みと肉汁溢れるオリジナルハンバーグに、チェダーチーズとグリルパイナップルをON！有機バルサミコを加えた甘酸っぱいてりやき風ソースが食欲をそそり、夏バテで食欲が落ちやすい時期でも、心地よい活力をチャージできそうです。まるで太陽のようなエネルギッシュな一皿で、心も体も満たされそうですね。

4. サマーアイランドブレンドティー

830円（税込）茶藝師と共同開発したという、本格派のカフェインレスオリジナルブレンドティー。マンゴーやパイナップルの濃くジューシーな甘みに、美肌や胃腸をサポートするハイビスカスやレモンバーベナをブレンド。飲めば身体の内側からすっきりとした清涼感が広がり、夏の渇きをみずみずしく潤してくれそうです。食後の一杯にも、リラックスタイムにも最適ですね。

食卓の「思想」をご自宅へ。「南国にしがわ農園」オリジナル商品も同時販売

カフェで感じた感動を、もっと日常に取り入れたい！そんな願いを叶えてくれるのが、フェア期間中に店頭で限定販売される「南国にしがわ農園」のこだわりが詰まった無添加商品です。おうちで南国気分を味わえる3つのアイテムをご紹介します。

1. 土佐國グアバ茶 ティーバッグ (10包入り)

2. 有機グアバ果樹園の完熟ピール

1,350円（税込）メンバーの方々が手作業で1枚1枚丁寧に洗浄・焙煎したノンカフェインのお茶。香ばしくすっきりとした味わいで、毎日の水分補給として取り入れるだけで、夏の胃腸を優しく整えてくれます。648円（税込）有機グアバの果皮や果肉を丸ごとドライにした完熟ピール。自然栽培だからこそ、余すことなくグアバの美味しさを堪能できる贅沢な一品です。小腹が空いた時のおやつや、ヨーグルトのトッピングにも良さそう！

3. 有機グアバ農園の完熟フルーツソース

1,350円（税込）有機グアバ果肉を贅沢に使用した、とろりとした完熟ソース。レモンの約7倍ものビタミンCを含むと言われるグアバの甘酸っぱさが、いつもの食卓を華やかに彩ってくれます。ヨーグルトやパンケーキはもちろん、お肉料理のソースにも意外と合うかもしれませんね。

フェア概要とCosme Kitchen Adaptationの魅力

この魅力的なフェア『Island Wellness Summer』は、2026年7月1日（水）から9月13日（日）までの期間限定で開催されます。

Cosme Kitchen Adaptation 阪神梅田本店〒530-8224 大阪市北区梅田1-13-13 阪神梅田本店 3F10時00分～20時00分 (L.O. 19時00分)

Cosme Kitchen Adaptationは、「おいしく食べて、心も体も美しくなる」をコンセプトにしたナチュラル＆オーガニックカフェレストランです。その根幹にあるのが「Clean Eating（クリーンイーティング）」という考え方。

Clean Eatingとは？

野菜を中心に、できる限り自然に近い食品を選ぶことで、心身はもちろん、環境もヘルシーに保とうという「食」のあり方や食生活のこと。Cosme Kitchen Adaptationという店名に込められた「Adaptation（適応・順応）」の名の通り、発酵食品や玄米菜食といった日本の食文化を大切にしつつ、マクロビオティック、ローフード、ヴィーガン、グルテンフリーなど、今の自分に必要な食事法を柔軟に取り入れて楽しめる空間を提供しています。

まとめ

この夏、「Cosme Kitchen Adaptation」が贈る『Island Wellness Summer』は、単に美味しいだけでなく、その裏に隠された「南国にしがわ農園」の社会貢献性や、グアバが持つ驚くべき栄養価など、様々な魅力が詰まったフェアだと感じました。

夏の不調を感じやすい時期だからこそ、心と体が喜ぶ「Clean Eating」を体験してみませんか？阪神梅田本店で、あなたも南国の恵みを体感し、心地よい夏のウェルネスを手に入れてください！

※本記事はAIを活用して作成されています。内容に問題がある場合は、こちらまでご連絡ください。