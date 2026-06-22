西武、3回に猛攻で3点リード

序盤を終えて、西武が楽天に3-1でリード。3回表に渡部の一発などで3点を奪い先制。3回裏に佐藤のタイムリーで1点を返したが、西武が2点差を保ち中盤へ進む。

【スタメン】

楽天: 1(右)佐藤 2(中)辰己 3(指)浅村 4(左)マッカスカー 5(一)渡邊佳 6(遊)村林 7(三)平良 8(捕)堀内 9(二)黒川 10(投)早川

西武: 1(左)桑原 2(二)滝澤 3(中)長谷川 4(右)カナリオ 5(指)古賀悠 6(一)平沢 7(三)渡部 8(捕)小島 9(遊)源田 10(投)平良

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セ・リーグ
順位 チーム 試合 勝率
1 阪神 66 36 29 1 .554 -
2 巨人 67 35 30 2 .538 1
3 ヤクルト 67 35 31 1 .530 1
4 DeNA 66 26 38 2 .406 9
5 広島 65 25 37 3 .403 9
6 中日 67 24 42 1 .364 12

パ・リーグ
順位 チーム 試合 勝率
1 西武 69 43 24 2 .642 -
2 ソフトバンク 66 39 27 0 .591 3
3 オリックス 67 36 30 1 .545 6
4 日本ハム 70 38 32 0 .543 6
5 ロッテ 66 33 31 2 .516 8
6 楽天 66 23 42 1 .354 19