西武、3回に猛攻で3点リード
序盤を終えて、西武が楽天に3-1でリード。3回表に渡部の一発などで3点を奪い先制。3回裏に佐藤のタイムリーで1点を返したが、西武が2点差を保ち中盤へ進む。
【スタメン】
楽天: 1(右)佐藤 2(中)辰己 3(指)浅村 4(左)マッカスカー 5(一)渡邊佳 6(遊)村林 7(三)平良 8(捕)堀内 9(二)黒川 10(投)早川
西武: 1(左)桑原 2(二)滝澤 3(中)長谷川 4(右)カナリオ 5(指)古賀悠 6(一)平沢 7(三)渡部 8(捕)小島 9(遊)源田 10(投)平良
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「西武ライオンズ」のニュースまとめ
「楽天ゴールデンイーグルス」のニュースまとめ
|順位
|チーム
|試合
|勝
|敗
|分
|勝率
|差
|1
|阪神
|66
|36
|29
|1
|.554
|-
|2
|巨人
|67
|35
|30
|2
|.538
|1
|3
|ヤクルト
|67
|35
|31
|1
|.530
|1
|4
|DeNA
|66
|26
|38
|2
|.406
|9
|5
|広島
|65
|25
|37
|3
|.403
|9
|6
|中日
|67
|24
|42
|1
|.364
|12
|順位
|チーム
|試合
|勝
|敗
|分
|勝率
|差
|1
|西武
|69
|43
|24
|2
|.642
|-
|2
|ソフトバンク
|66
|39
|27
|0
|.591
|3
|3
|オリックス
|67
|36
|30
|1
|.545
|6
|4
|日本ハム
|70
|38
|32
|0
|.543
|6
|5
|ロッテ
|66
|33
|31
|2
|.516
|8
|6
|楽天
|66
|23
|42
|1
|.354
|19