ＤｅＮＡが4点差で中日に勝利

先発投手：ＤｅＮＡは尾形崇斗が5回1/3回2失点の好投（5安打6奪三振）、中日の髙橋宏斗は7回1失点 得点経過： 4回表：中日が1点を追加 6回表：中日が1点を追加 8回裏：ＤｅＮＡが4点を追加 注目選手：ＤｅＮＡの度会隆輝が2打点の活躍、ＤｅＮＡの牧秀悟が2打点の活躍、中日の花田旭が1本塁打の活躍。

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