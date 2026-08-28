日本ハム、ロッテに6-4で逆転勝利

先発投手：日本ハムは北山亘基が6回2/3を4失点（6安打9奪三振）の好投を見せたが、ロッテの小島和哉は5回6失点で敗戦投手となった。 得点経過： 1回表：ロッテが1点を先制 3回裏：日本ハムが4点を奪い逆転 5回表：ロッテが1点を追加し同点に追いつく 注目選手：日本ハムのF.レイエスが2本塁打、5打点、2得点の活躍、水谷瞬が3安打、2得点の活躍を見せた。ロッテでは山口航輝が1本塁打を記録した。

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セ・リーグ
順位 チーム 試合 勝率
1 阪神 115 65 49 1 .570 -
2 巨人 117 63 52 2 .548 2
3 DeNA 116 52 61 3 .460 12
4 ヤクルト 115 51 63 1 .447 14
5 中日 119 51 67 1 .432 16
6 広島 112 46 62 4 .426 16

パ・リーグ
順位 チーム 試合 勝率
1 ソフトバンク 116 72 42 2 .632 -
2 西武 119 67 49 3 .578 6
3 日本ハム 119 65 53 1 .551 9
4 オリックス 118 56 60 2 .483 17
5 ロッテ 113 52 58 3 .473 18
6 楽天 115 45 69 1 .395 27