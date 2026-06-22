







大谷翔平 最新情報



ロサンゼルス・ドジャースの大谷翔平は21日（日本時間22日）、ドジャー・スタジアムで行われたボルティモア・オリオールズ戦に「1番・DH」でスタメン出場。2回に中安打を放つなど、2打数1安打1四球と活躍した。



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ドジャースは1－3とビハインドで2回裏の攻撃。2死一塁となり、大谷の第2打席が回ってきた。



カウント0－2からの4球目、オリオールズ先発ブランドン・ヤングの153キロ直球を大谷が打ち返した。











詰まった当たりのゴロとなったが、二遊間へと抜けていく。大谷がパワーとバットコントロールで打球を安打ゾーンに飛ばし、一塁走者は三塁へ到達。だが続くアンディ・パヘスは空振り三振に倒れ、得点にはならなかった。



大谷はこの試合、父の日にちなんだ「水色バット」を使用。19日（日本時間20日）の第2子誕生から復帰後の2試合で、ともに安打をマークした。



しかし、この試合はドジャースの投手陣が乱調。先発のエメ・シーハンが4回途中6失点でノックアウトされると、リリーフ陣も相手打線の勢いを止められず、計4本の本塁打を浴びて12失点。1－12でオリオールズに完敗した。



大差リードされた展開を受け、大谷は7回裏の第4打席で代打を送られ、試合を退いた。この日は2打数1安打1四球という内容だった。



ドジャースは2連敗となり、対オリオールズ3連戦を1勝2敗と負け越した。

























【動画】輝く水色バット！大谷翔平、鋭いスイングで2戦連続安打

MLB Japanの公式Xより













💥 センターへのヒット



95.6マイルの速球をセンターへ弾き返す

さらに1四球を選び、1安打1四球の活躍👏



👉第2子誕生からの2試合でともに安打をマークしています！



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【了】