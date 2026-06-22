ブラックマヨネーズ・吉田敬とチュートリアル・徳井義実が出演する、ABCテレビのバラエティ番組『吉田徳井の大予言』(24:00～24：30 全4回放送 ※一部地域を除く)が、22日から放送される。

ABCテレビの新たなコンテンツ開発枠「月よるビッグバン」の第7弾となる同番組では、M-1グランプリ王者であり、同期でもあるブラマヨ吉田とチュート徳井がタッグ。2人のもとに“過去と未来を見通す予言者たち”として若手芸人が集結し、持論をぶつけていく。

22日放送の第1回目のテーマは、“恋愛”。3人の予言者が持論を展開する。1人目の予言者は、カーネーション・吉田結衣。「おもろい女性がそばにいると人生が豊かになる」「今後は“おもろい女性”の方が求められる時代になる!」と自身の体験談を交えて予言する。

さらに、年のM-1王者・たくろうのきむらバンドは「恋愛の未来は、たまごかけご飯が救う!」、三遊間・さくらいは「バスボムをプレゼントする男は逮捕されるだろう!」と持論を語る。

コメントは以下の通り。

――初回収録で印象に残ったのは?

徳井:「優しくないビンタはない」っていう言葉が心に刺さった。昔、映画の撮影をしたときに女優の倍賞美津子さんにビンタをされるシーンがあって、「なんて温かいビンタなんだ」って思ったほど、倍賞さんの人柄がビンタに出てたのを思い出した。

泣かなあかんシーンで、泣けるかどうか不安やったんやけど、倍賞さんのビンタが温かすぎて勝手に泣いてもうてん。

吉田:いまの徳井の話、俺にはかなりグッときた。なんで俺がグッときたかはオンエア見ないとわからへんと思う!

――一番実現しそうな予言は?

徳井:「近未来のプレゼントの正解はこうなる」とか。

吉田:「未来のジャンケンはこうなる」っていうのも。

徳井:意外と「オナラの大会」は実現するかもしれへん。

吉田:“伝説のオナラ”とかも出てくるかも。

徳井:ABCさん、新しい企画できたかもしれませんよ!

カーネーション・吉田結衣

今日話した内容は“未来の予言”っていうのもあるんですけど、「そういう未来が来い!」という私の希望です。自分の持ってきた持論で、こんなにたくさんの大人が会議してくれているのが楽しかったです。

たくろう・きむらバンド

徳井さんと吉田さんの、物事に対する圧倒的な追求心や探求心に驚かされました。時には危うい場面もありつつ(笑)。見どころは、「今日、ここで歴史が変わるんじゃないか」という決定的な瞬間が見られるところです。

三遊間・さくらい

吉田さんと徳井さんにお会いするのも初めてやったんですけど、僕みたいな売れてないクソ芸人の話も聞いていただいて、優しいなっていうので感激しました。日々思ってることを発表できてうれしかったです。