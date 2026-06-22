FIFAワールドカップ2026グループG・第2節が21日に行われ、ニュージーランド代表とエジプト代表が対戦した。

4大会ぶり3度目のW杯出場となるニュージーランド代表と、2大会ぶり4度目のW杯出場のエジプト代表が激突。第1節ではニュージーランド代表はイラク代表と2－2、エジプト代表はベルギー代表と1－1のドローでそれぞれ終えていた。

試合は15分にコーナーキックからフィン・サーマンが頭で叩き込んでニュージーランド代表が先制に成功した。

それでも、58分にはモスタファ・ジコがクロスに頭で合わせて、エジプト代表が試合を振り出しに戻すと、67分にはジコとのワンツーからモハメド・サラーが勝ち越しゴールを挙げた。さらに、82分にはコーナーキックからマフムード・トレゼゲが頭でダメ押しゴールを決めた。

このまま試合は終了。逆転勝利を収めたエジプト代表にとってはW杯通算9試合目にして初白星となった。

なお、グループG・第2節のもう1試合となるベルギー代表とイラン代表の一戦は0－0のドローに終わっている。最終節となる次節は26日に行われ、ニュージーランド代表はベルギー代表と、エジプト代表はイラン代表とそれぞれ対戦する。

【スコア】

ニュージーランド代表 1－3 エジプト代表

【得点者】

1－0 15分 フィン・サーマン（ニュージーランド代表）

1－1 58分 モスタファ・ジコ（エジプト代表）

1－2 67分 モハメド・サラー（エジプト代表）

1－3 82分 マフムード・トレゼゲ（エジプト代表）

【動画】