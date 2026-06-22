ニュージーランド代表に逆転勝利したエジプト代表 [写真]=Getty Images

　FIFAワールドカップ2026グループG・第2節が21日に行われ、ニュージーランド代表とエジプト代表が対戦した。

　4大会ぶり3度目のW杯出場となるニュージーランド代表と、2大会ぶり4度目のW杯出場のエジプト代表が激突。第1節ではニュージーランド代表はイラク代表と2－2、エジプト代表はベルギー代表と1－1のドローでそれぞれ終えていた。

　試合は15分にコーナーキックからフィン・サーマンが頭で叩き込んでニュージーランド代表が先制に成功した。

　それでも、58分にはモスタファ・ジコがクロスに頭で合わせて、エジプト代表が試合を振り出しに戻すと、67分にはジコとのワンツーからモハメド・サラーが勝ち越しゴールを挙げた。さらに、82分にはコーナーキックからマフムード・トレゼゲが頭でダメ押しゴールを決めた。

　このまま試合は終了。逆転勝利を収めたエジプト代表にとってはW杯通算9試合目にして初白星となった。

　なお、グループG・第2節のもう1試合となるベルギー代表とイラン代表の一戦は0－0のドローに終わっている。最終節となる次節は26日に行われ、ニュージーランド代表はベルギー代表と、エジプト代表はイラン代表とそれぞれ対戦する。

【スコア】
ニュージーランド代表　1－3　エジプト代表

【得点者】
1－0　15分　フィン・サーマン（ニュージーランド代表）
1－1　58分　モスタファ・ジコ（エジプト代表）
1－2　67分　モハメド・サラー（エジプト代表）
1－3　82分　マフムード・トレゼゲ（エジプト代表）

【動画】