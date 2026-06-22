スペイン代表が、現地時間21日に開催されたFIFAワールドカップ2026・グループH第2節のサウジアラビア代表戦で、同国史上初の記録を達成した。

EURO2024を制した欧州王者として今大会に参戦したスペイン代表は、優勝候補との呼び声も高かったものの、15日に行われた第1節のカーボベルデ代表戦は0－0のドローで終えていた。第2節のサウジアラビア代表戦は、今大会初の勝ち点「3」を目指すゲームとなったが、キックオフ直後からスペイン代表の強力攻撃陣が爆発した。

キックオフ直後の10分、スルーパスでペナルティエリア左のスペースを突いたFWミケル・オヤルサバル（レアル・ソシエダ）の折り返しを、FWラミン・ヤマル（バルセロナ）が押し込み、スペイン代表が先制。21分にはセットプレーの流れからオヤルサバルが追加点を奪うと、続く24分には、MFダニ・オルモ（バルセロナ）の頭での折り返しからオヤルサバルが自身2点目を記録し、3点をリードして前半45分間を終えた。

データサイト『Opta』によると、FIFAワールドカップの試合開始から25分以内での3ゴールは、スペイン代表にとって史上初の記録になったという。21世紀に入ってからは、ドイツ代表が2014年のブラジル大会・準決勝のブラジル代表戦で達成したのみ。21世紀のFIFAワールドカップにおいては、今回のスペイン代表が2チーム目となった。

【ゴール動画】スペイン代表、25分以内に怒涛の3ゴール