AOKIは、高機能レディースウェアブランド「MeWORK」の「神ラクセットアップ」から、猛暑と梅雨時期に備えた夏の新作コレクションを全国の店舗および公式オンラインショップで発売した。

リネンライクブリーズセットアップ

「神ラクシリーズ」は、現代女性の多様化するライフスタイルや働き方の中で感じる、洗濯やシワの手入れ、服装選びなどの「服装ストレス(服へのお悩み)」を、5つの"ラク"でサポートするシリーズ。5つの"ラク"とは「お手入れがラク」「チョイスがラク」「シーズンケアがラク」「マナーケアがラク」「動きがラク」のことで、セットアップ・トップスを展開している。

今季の新作として、素材感と機能性にこだわった3つのラインナップを展開する。「リネンライクブリーズセットアップ」は、夏に人気の麻調素材を使用した軽やかな見た目とドライタッチな肌触りが特徴。デザイナーの小川彰子氏監修による360度美しいシルエットを実現したほか、高通気性や吸汗速乾性、UVカット機能を備えた。ダブルジャケットが2万8,490円、ストレートパンツが1万5,400円、ワイドパンツが1万7,600円。

「ドレープストレッチセットアップ」は、美しい落ち感のドレープ素材によって洗練された大人のこなれ感を演出する。程よい厚みがあるためロングシーズンで着用でき、接触冷感やUVカット、ウォッシャブル機能を完備している。ラインナップにはワンピースも用意しているため、オフィスからカジュアルまで幅広く着まわすことができる。テーラードジャケットが2万1,890円、ワイドパンツが1万3,200円、ワンピースが2万1,890円。

ドレープストレッチセットアップ

「エアリードライセットアップ」は、光沢を抑えたマットな質感で上品な印象を与える高機能セットアップ。夏の厳しい暑さを和らげる遮熱性やUVカット機能に加え、生地に撥水加工を施しているため、急な雨や梅雨時期でも安心して着用できる。限定店舗展開の白は、バレリーナパンツと同素材で展開しており、セットアップでの着用も可能。テーラードジャケットが2万1,890円、ワイドパンツが1万4,300円。