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ロサンゼルス・ドジャースのカイル・タッカー外野手は、本人が思い描いていたような成績を残せていない。期待されながらも不振に陥る姿を見て、デーブ・ロバーツ監督が昨季のマイケル・コンフォート外野手を引き合いに出した。米メディア『スポーツ・イラストレイテッド』のパトリック・ウォーレン記者が言及した。



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コンフォートは昨季、1年1700万ドル（約27.2億円）の契約でドジャースに加入したが、ポストシーズンのロースターから外れ、打率.199、本塁打4、打点13というキャリアワーストの内容に終わった。











そのコンフォートは最近、ドジャースでの不振について大谷翔平選手らスター選手が揃う球団の一員として結果を出さなければならない重圧があったと明かしている。ロバーツ監督は、タッカーも似たものを抱えている可能性があると考えているようだ。



ロバーツ監督はコンフォートについて、努力や準備が足りなかったわけではないと説明している。むしろ、他の選手と比較しないこと、アスリートとして持てるもの全てをかけて戦うことについて話したという。



その経験を踏まえてロバーツ監督は「カイルも似たような状況にあるかもしれない。まだ彼とはその話をしたことはない。まだ彼を理解しようとしているところだ。監督として早すぎる段階で過度なプレッシャーをかけて、選手を遠ざけてしまうようなことは避けたい」と言及した。





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