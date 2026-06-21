FIFAワールドカップ2026・グループF第2節が日本時間21日に行われ、チュニジア代表と日本代表が対戦した。

初戦で強豪国オランダ代表に2度追いつきドローに持ち込んだ日本の次なる相手は、初戦でスウェーデン代表に1－5の大敗を喫し、電撃的な監督交代で世界を驚かせたチュニジアだ。エルヴェ・ルナール新監督が率いる「全く別のチーム」からいかに早く得点を奪い、相手のプランを崩させるかが日本にとって重要。森保一監督はオランダ戦からスターティングメンバーを4人変更し、冨安健洋、板倉滉、伊東純也、田中碧が先発入り。攻撃的な布陣で試合に臨んだ。

森保監督の采配的中。開始4分、日本が幸先よく先制する。GK鈴木彩艶から右サイドでパスをつなぎ、上田綺世が中央の田中へ。さらに田中は左の中村敬斗に展開する。ペナルティエリア内で仕掛けた中村は低くて速いクロスをゴール前に供給し、飛び込んだ鎌田大地が合わせて押し込んだ。なお、開始4分の得点は日本代表がW杯の試合で記録した得点としては史上最速。開幕節でもゴールを記録した鎌田は、日本人としては2002年日韓大会の稲本潤一氏以来となる、2試合連続ゴールを記録した。

その後は中盤での攻防が続くなか、31分に日本が大きな追加点を獲得する。上田がペナルティエリア手前でパスを受けると、味方の追い越しを待ちながらボールを運ぶ。しかし、エースは味方を使わずに右足一閃。寄せてきた相手DFの股の間を通し、ファーのゴール左のサイドネットを撃ち抜いた。上田は待望のW杯初ゴールとなった。

チュニジアは前半での崩壊を避けて、前がかりになることはなくブロックを敷く。日本はボールを握るものの攻めあぐねることになり、前半のうちに3点目は奪えず2点リードで折り返す。

後半もこう着状態が続き、日本はゴールの遠い時間が続いた。しかし、69分に鋭い中央突破で待ちに待った3点目を獲得。自陣から鋭い縦パスが差し込まれると、反応した田中はワンタッチで前方へスルーパスを供給。抜け出した伊東が相手GKとの一対一を制した。

勝利をほぼ手中に収めた日本は、73分に堂安律と鎌田を下げて菅原由勢と鈴木淳之介を投入。さらに79分からは冨安に代わって瀬古歩夢、中村に代わって鈴木唯人がピッチに立ち、鈴木淳、瀬古、鈴木唯はW杯デビューとなった。

そして83分、日本が歴史を破った。伊東のスルーパスに抜け出して右の深い位置に侵入した佐野海舟が、ゴール前へ柔らかいクロスを供給。上田が滞空時間の長いジャンプから頭で合わせたヘディングシュートがゴールに吸い込まれた。日本がW杯の試合で1試合4得点以上を奪ったのは史上初。また、上田は日本人選手初の1試合2得点となった。

その後に上田と代わった後藤啓介もW杯デビューを飾った日本はちゅ、記録ずくめの4－0完封勝利を収め、グループステージ突破に大きく近づいた。W杯のグループステージ2戦目は日本にとって長らく鬼門だったが、2002年日韓大会のロシア代表戦以来となる2戦目での白星を挙げた。一方、連敗のチュニジアは勝ち点でオランダ以下となり、当該チーム同士の対戦成績で日本とスウェーデンに敗れているため、敗退が決定した。

最終節は日本時間26日の8時から行われ、日本はスウェーデンと、チュニジアはオランダと対戦する。日本はスウェーデン戦で引き分け以上なら、2位以上でのグループステージ突破が決まる。

【スコア】

チュニジア代表 0－4 日本代表

【得点者】

0－1 4分 鎌田大地（日本）

0－2 31分 上田綺世（日本）

0－3 69分 伊東純也（日本）

0－4 83分 上田綺世（日本）

【スターティングメンバー】

■日本代表

GK：鈴木彩艶

DF：冨安健洋（79分 瀬古歩夢）、板倉滉、伊藤洋輝

MF：堂安律（73分 菅原由勢）、佐野海舟、田中碧、中村敬斗（79分 鈴木唯人）

FW：伊東純也、鎌田大地（73分 鈴木淳之介）、上田綺世（83分 後藤啓介）

【ゴール動画】日本vsチュニジア