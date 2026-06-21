巨人、1点リードで中盤へ

3回を終え、巨人が中日に対し1-0でリード。1回裏にダルベックのタイムリーで先制し、その後は両チームとも追加点を奪えていない。接戦のまま試合は中盤へと進む。

【スタメン】

巨人: 1(二)浦田 2(右)松本 3(捕)岸田 4(三)ダルベック 5(一)大城 6(遊)泉口 7(中)キャベッジ 8(左)浅野 9(投)井上

中日: 1(中)岡林 2(右)鵜飼 3(捕)石伊 4(左)細川 5(一)サノー 6(三)福永 7(遊)村松 8(二)田中 9(投)柳

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