巨人、1点リードで中盤へ

3回を終え、巨人が中日に対し1-0でリード。1回裏にダルベックのタイムリーで先制し、その後は両チームとも追加点を奪えていない。接戦のまま試合は中盤へと進む。

【スタメン】

巨人: 1(二)浦田 2(右)松本 3(捕)岸田 4(三)ダルベック 5(一)大城 6(遊)泉口 7(中)キャベッジ 8(左)浅野 9(投)井上

中日: 1(中)岡林 2(右)鵜飼 3(捕)石伊 4(左)細川 5(一)サノー 6(三)福永 7(遊)村松 8(二)田中 9(投)柳

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セ・リーグ
順位 チーム 試合 勝率
1 阪神 65 35 29 1 .547 -
1 巨人 66 35 29 2 .547 -
3 ヤクルト 66 35 30 1 .538 0
4 DeNA 65 26 37 2 .413 8
5 広島 64 24 37 3 .393 9
6 中日 66 23 42 1 .354 12

パ・リーグ
順位 チーム 試合 勝率
1 西武 68 42 24 2 .636 -
2 ソフトバンク 65 38 27 0 .585 3
3 オリックス 66 36 29 1 .554 5
4 日本ハム 69 38 31 0 .551 5
5 ロッテ 65 32 31 2 .508 8
6 楽天 65 23 41 1 .359 18