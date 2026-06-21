ソフトバンク、1点リードで中盤へ

3回表、ソフトバンクの正木選手がタイムリーを放ち先制。その後、両チームとも追加点は奪えず、1-0のまま試合は中盤へと進みます。

【スタメン】

日本ハム: 1(左)水谷 2(遊)水野 3(指)レイエス 4(三)野村 5(中)吉田 6(一)清宮幸 7(右)万波 8(捕)田宮 9(二)カストロ 10(投)柴田

ソフトバンク: 1(左)正木 2(右)柳町 3(指)近藤 4(三)栗原 5(中)牧原大 6(一)石塚 7(二)川瀬 8(捕)海野 9(遊)野村 10(投)前田悠

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「日本ハムファイターズ」のニュースまとめ
「ソフトバンクホークス」のニュースまとめ

セ・リーグ
順位 チーム 試合 勝率
1 阪神 65 35 29 1 .547 -
1 巨人 66 35 29 2 .547 -
3 ヤクルト 66 35 30 1 .538 0
4 DeNA 65 26 37 2 .413 8
5 広島 64 24 37 3 .393 9
6 中日 66 23 42 1 .354 12

パ・リーグ
順位 チーム 試合 勝率
1 西武 68 42 24 2 .636 -
2 ソフトバンク 65 38 27 0 .585 3
3 オリックス 66 36 29 1 .554 5
4 日本ハム 69 38 31 0 .551 5
5 ロッテ 65 32 31 2 .508 8
6 楽天 65 23 41 1 .359 18