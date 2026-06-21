ＤｅＮＡ vs 阪神の試合開始前情報
- 対戦カード：ＤｅＮＡ vs 阪神
- 開催球場：横浜スタジアム
- 過去の対戦成績：過去5試合: 阪神2勝-ＤｅＮＡ3勝（6/19 阪神11-3ＤｅＮＡ (阪神)、5/10 ＤｅＮＡ0-3阪神 (阪神)、5/9 ＤｅＮＡ3-1阪神 (ＤｅＮＡ)、5/8 ＤｅＮＡ10-1阪神 (ＤｅＮＡ)、4/22 阪神6-7ＤｅＮＡ (ＤｅＮＡ)）
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「阪神タイガース」のニュースまとめ
「横浜DeNAベイスターズ」のニュースまとめ
|順位
|チーム
|試合
|勝
|敗
|分
|勝率
|差
|1
|阪神
|65
|35
|29
|1
|.547
|-
|1
|巨人
|66
|35
|29
|2
|.547
|-
|3
|ヤクルト
|66
|35
|30
|1
|.538
|0
|4
|DeNA
|65
|26
|37
|2
|.413
|8
|5
|広島
|64
|24
|37
|3
|.393
|9
|6
|中日
|66
|23
|42
|1
|.354
|12
|順位
|チーム
|試合
|勝
|敗
|分
|勝率
|差
|1
|西武
|68
|42
|24
|2
|.636
|-
|2
|ソフトバンク
|65
|38
|27
|0
|.585
|3
|3
|オリックス
|66
|36
|29
|1
|.554
|5
|4
|日本ハム
|69
|38
|31
|0
|.551
|5
|5
|ロッテ
|65
|32
|31
|2
|.508
|8
|6
|楽天
|65
|23
|41
|1
|.359
|18