相次ぐ物価上昇で「もはや老後資金は2000万円では済まないのでは」と、不安が増す昨今。ただ、「現役時代にもっと貯蓄すべきだった」と嘆く人がいる一方で、「元気なうちにお金を使うべきだった」と悔やむ人がいるのも事実です。

実際、年金生活でどれくらいお金が必要なのか。いくら貯蓄があれば安心して老後を迎えられるのか。All Aboutが実施したアンケート調査から、2026年4月23日に回答のあった、奈良県在住70歳男性のケースをご紹介します。

◆回答者プロフィール

ペンネーム：いとやんさん

年齢性別：70歳男性

同居家族構成：本人、妻（63歳）

住居形態：持ち家（戸建て）

居住地：奈良県

リタイア前の職業：公務員

リタイア前の年収：900万円

現在の現預金：7000万円、リスク資産：500万円

これまでの年金加入期間：厚生年金516カ月

◆現在の収支（月額）

老齢基礎年金（国民年金）：8万5000円※繰り下げ受給

老齢厚生年金（厚生年金）：16万5000円※繰り下げ受給（加給年金込み、在職年金制度による減額あり）

障害基礎年金や障害厚生年金（障害年金）：なし

遺族基礎年金や遺族厚生年金（遺族年金）：なし

そのほか（企業年金や個人年金保険など）：個人年金保険約250万円（年額）

年金以外の収入：給与収入58万円、技術顧問料60万円（年額）、特許収入100万円ほど（年額）、配当金12万円

配偶者の年金や収入：なし

支出：50万円

◆「77歳まで最低でも300万円くらいの労働収入がある」

現在、およそ預貯金7000万円、リスク資産500万円を保有していると言う、70歳のいとやんさん。

自身の老後資金について貯めすぎと感じているか、それとも足りないと感じているか、との質問には「ちょうどいい」と回答。

その理由について、現在も給与収入や特許収入などがあり「年金に頼らなくても生活はできている」からと語っています。なお「77歳くらいまでは、健康であれば最低でも300万円くらいの労働収入がある」見通しだそうです。

◆「現預金7000万円は、ぜいたくはできないが、ある程度好きに使える金額」

現在保有している「現預金7000万円」について、「ぜいたくはできないが、あまり心配せずに、子どもや孫との旅行など、ある程度好きに使える」金額と語るいとやんさん。

実は、現役時代は老後資金について「なるようにしかならないので、あまり考えていなかった。子どもの教育費がかかりすぎ、老後を考える余裕がなかった」そう。

ただ老後の準備として「財形年金貯蓄のみ」はしていたとあります。

◆「在職年金制度に疑問を感じている」

今の生活の満足度については「普通」と回答。

今の年金額は「支払った額からすれば少ないと思うし、そもそも在職年金制度（働いている高齢者の年金額を調整する制度）自体がおかしいと感じるが、まあまあ気楽に暮らせているので」とその理由をコメントしています。

最後に、老後資金に不安を抱えている現役世代には、「もうこの年になるとリスクは負えないので、投資には消極的になるが、（現役のうちに）投資について勉強して下さい」とアドバイスされていました。

※本文カッコ内の回答者コメントは原文に準拠しています

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文＝あるじゃん 編集部