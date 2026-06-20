西武、オリックスに4点リードで後半戦へ

西武は1回、2回にそれぞれ1点ずつ、5回には2点を追加し、4-0とリードを広げた。桑原、長谷川、A・カナリオの活躍で着実に得点を重ね、オリックス投手陣を攻略している。

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セ・リーグ
順位 チーム 試合 勝率
1 ヤクルト 65 35 29 1 .547 -
1 阪神 65 35 29 1 .547 -
3 巨人 65 34 29 2 .540 0
4 DeNA 65 26 37 2 .413 8
5 広島 63 23 37 3 .383 10
6 中日 65 23 41 1 .359 12

パ・リーグ
順位 チーム 試合 勝率
1 西武 67 41 24 2 .631 -
2 ソフトバンク 64 37 27 0 .578 3
3 オリックス 65 36 28 1 .562 4
4 日本ハム 68 38 30 0 .559 4
5 ロッテ 65 32 31 2 .508 8
6 楽天 65 23 41 1 .359 17