ヤクルト、広島に1点リードで序盤終了

3回を終え、ヤクルトが広島に2-1と1点リード。2回に両チームが1点ずつ奪うも、3回裏にヤクルトが増田の本塁打で追加点を挙げ、リードを奪った。古賀の打点も記録されている。広島は勝田が1打点を挙げた。

【スタメン】

ヤクルト: 1(中)岩田 2(遊)長岡 3(右)増田 4(左)サンタナ 5(三)松下 6(一)オスナ 7(捕)古賀 8(二)武岡 9(投)松本健

広島: 1(中)名原 2(二)菊池 3(左)ファビアン 4(三)坂倉 5(右)野間 6(一)佐藤啓 7(捕)石原 8(遊)勝田 9(投)森下

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