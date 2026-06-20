ヤクルト、広島に1点リードで序盤終了
3回を終え、ヤクルトが広島に2-1と1点リード。2回に両チームが1点ずつ奪うも、3回裏にヤクルトが増田の本塁打で追加点を挙げ、リードを奪った。古賀の打点も記録されている。広島は勝田が1打点を挙げた。
【スタメン】
ヤクルト: 1(中)岩田 2(遊)長岡 3(右)増田 4(左)サンタナ 5(三)松下 6(一)オスナ 7(捕)古賀 8(二)武岡 9(投)松本健
広島: 1(中)名原 2(二)菊池 3(左)ファビアン 4(三)坂倉 5(右)野間 6(一)佐藤啓 7(捕)石原 8(遊)勝田 9(投)森下
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「ヤクルトスワローズ」のニュースまとめ
「広島カープ」のニュースまとめ
|順位
|チーム
|試合
|勝
|敗
|分
|勝率
|差
|1
|ヤクルト
|65
|35
|29
|1
|.547
|-
|1
|阪神
|65
|35
|29
|1
|.547
|-
|3
|巨人
|65
|34
|29
|2
|.540
|0
|4
|DeNA
|65
|26
|37
|2
|.413
|8
|5
|広島
|63
|23
|37
|3
|.383
|10
|6
|中日
|65
|23
|41
|1
|.359
|12
|順位
|チーム
|試合
|勝
|敗
|分
|勝率
|差
|1
|西武
|67
|41
|24
|2
|.631
|-
|2
|ソフトバンク
|64
|37
|27
|0
|.578
|3
|3
|オリックス
|65
|36
|28
|1
|.562
|4
|4
|日本ハム
|68
|38
|30
|0
|.559
|4
|5
|ロッテ
|65
|32
|31
|2
|.508
|8
|6
|楽天
|65
|23
|41
|1
|.359
|17