ヤクルト、広島に1点リードで序盤終了

3回を終え、ヤクルトが広島に2-1と1点リード。2回に両チームが1点ずつ奪うも、3回裏にヤクルトが増田の本塁打で追加点を挙げ、リードを奪った。古賀の打点も記録されている。広島は勝田が1打点を挙げた。

【スタメン】

ヤクルト: 1(中)岩田 2(遊)長岡 3(右)増田 4(左)サンタナ 5(三)松下 6(一)オスナ 7(捕)古賀 8(二)武岡 9(投)松本健

広島: 1(中)名原 2(二)菊池 3(左)ファビアン 4(三)坂倉 5(右)野間 6(一)佐藤啓 7(捕)石原 8(遊)勝田 9(投)森下

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セ・リーグ
順位 チーム 試合 勝率
1 ヤクルト 65 35 29 1 .547 -
1 阪神 65 35 29 1 .547 -
3 巨人 65 34 29 2 .540 0
4 DeNA 65 26 37 2 .413 8
5 広島 63 23 37 3 .383 10
6 中日 65 23 41 1 .359 12

パ・リーグ
順位 チーム 試合 勝率
1 西武 67 41 24 2 .631 -
2 ソフトバンク 64 37 27 0 .578 3
3 オリックス 65 36 28 1 .562 4
4 日本ハム 68 38 30 0 .559 4
5 ロッテ 65 32 31 2 .508 8
6 楽天 65 23 41 1 .359 17