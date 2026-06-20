







大谷翔平 最新情報

デトロイト・タイガースのタリク・スクーバル投手は、今夏のトレード市場で最注目の選手だ。ロサンゼルス・ドジャースが獲得の筆頭候補だと見られているが、スクーバルを巡っては複数球団による争奪戦が起こると予想されている。米メディア『スポーティング・ニュース』のビリー・ヘイエン記者が言及した。



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スクーバルは現在も負傷からの復帰過程にあるため、実際のトレードが成立するには少し時間が必要になると見られている。それでも、期限まではまだ時間があり、引き続きトレード市場で注目を集めている。











その中で、獲得の可能性がある球団としてドジャースの他に、ニューヨーク・ヤンキース、アトランタ・ブレーブス、ミルウォーキー・ブルワーズ、トロント・ブルージェイズ、タンパベイ・レイズの6球団が挙げられている。



特にドジャースはスクーバル獲得の筆頭候補とされている。もしこの話が実現すれば、大谷翔平選手や山本由伸投手らと豪華な先発ローテーションを組むことになるだろう。



一方で、スクーバルがタイガースに残る唯一の道は、チームが今後1か月で一気に勢いを取り戻すことだろう。契約が最終年に入っている以上、ワールドシリーズ制覇を現実的に狙える状況でない限り、タイガースは何も得ずに彼を失う余裕はない。



過熱するスクーバルの移籍の可能性についてヘイエン氏は「ドジャースにはその代償を賄える驚異的なファームシステムがあるが、他球団も強力な有望株を擁している。タイガースがこの取引を実行に移すなら、数多くのオファーから選ぶことになるだろう」と言及した。





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