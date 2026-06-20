日本代表がFIFAワールドカップ2026・グループFを首位または2位で突破した場合、決勝トーナメント1回戦（ラウンド32）で対戦するのはグループCの首位または2位だ。日本サッカーファンの注目を集めるグループCの第2節が19日に行われた。

モロッコ代表は開始70秒にイスマエル・サイバリが挙げた1点を守り抜き、スコットランド代表を1－0で撃破。また、ブラジル代表はマテウス・クーニャの2ゴールやヴィニシウス・ジュニオールの得点でハイチ代表に3－0で快勝した。

この結果、ブラジルとモロッコが勝ち点「4」で並び、得失点差でブラジルが首位、モロッコが2位に浮上した。スコットランドは両国と勝ち点差「1」の3位。初出場のハイチは最終節を前に最下位で敗退が決まった。

24日の最終節では、スコットランドvsブラジル、モロッコvsハイチが行われる。ブラジルとモロッコはともに引き分け以上で自力での2位以上が、スコットランドは勝てば自力での2位以上が確定する。

■グループC順位表

1位 ブラジル（4／＋3）

2位 モロッコ（4／＋1）

3位 スコットランド（3／0）

4位 ハイチ（0／－4）

一方、グループFは初戦でチュニジア代表に5－1で大勝したスウェーデン代表が首位に立ち、引き分けた日本とオランダ代表が勝ち点「1」で並んでいる。第2節は日本時間21日に行われ、オランダとスウェーデン、日本とチュニジアが対戦する。日本はグループステージ突破に大きく前進する今大会初勝利を収められるのだろうか。

【ハイライト】グループC第2節スコットランドvsモロッコ