FIFAワールドカップ2026・グループC第2節が20日に行われ、スコットランド代表とモロッコ代表が対戦した。

初戦で勝利したスコットランドは、勝てば史上初の決勝トーナメント進出が決定。1998年のフランス大会以来の対戦となり、当時はモロッコが3－0で勝利したが、今回は果たして。

スコットランドファンの期待とは裏腹に、試合開始早々、モロッコが初戦ブラジル代表戦と同じコンビで先制点を奪う。右サイドからブライム・ディアスが絶妙の浮き球を相手の背後に供給。抜け出したイスマエル・サイバリがペナルティエリア右から右足を振り抜き、強烈な一撃を突き刺した。今大会最速の1分10秒でのゴール。B・ディアスは2試合連続アシスト、サイバリは2試合連続ゴールとなった。

その後はモロッコが安定した試合運びで主導権を掌握。何度かゴールに迫った場面で追加点は奪えなかったが、スコットランドにほとんどチャンスを与えず、モロッコが1点リードで折り返す。

後半、スコットランドが敵陣深くまでボールを運ぶ場面は増えたものの、モロッコの堅守を打ち破るには至らず。試合はこのまま終了し、電光石火の1点を守り抜いたモロッコがグループ首位に浮上し、スコットランドの決勝トーナメント進出決定はお預けとなった。最終節は24日に行われ、スコットランドはブラジルと、モロッコはハイチ代表と対戦する。

【スコア】

スコットランド代表 0－1 モロッコ代表

【得点者】

0－1 2分 イスマエル・サイバリ（モロッコ）

【ゴール動画】スコットランドvsモロッコ