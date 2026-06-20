オリックス vs 西武の試合開始前情報
- 対戦カード：オリックス vs 西武
- 開催球場：京セラドーム大阪
- 過去の対戦成績：過去5試合: 西武2勝-オリックス3勝（6/19 西武5-6オリックス (オリックス)、5/24 オリックス3-4西武 (西武)、5/23 オリックス1-4西武 (西武)、5/22 オリックス5-1西武 (オリックス)、4/16 西武1-7オリックス (オリックス)）
本日の試合中継記事はこちら
※本記事はAIを活用して作成されています。内容に問題がある場合は、こちらまでご連絡ください。
「オリックスバッファローズ」のニュースまとめ
「西武ライオンズ」のニュースまとめ
|順位
|チーム
|試合
|勝
|敗
|分
|勝率
|差
|1
|ヤクルト
|65
|35
|29
|1
|.547
|-
|1
|阪神
|65
|35
|29
|1
|.547
|-
|3
|巨人
|65
|34
|29
|2
|.540
|0
|4
|DeNA
|65
|26
|37
|2
|.413
|8
|5
|広島
|63
|23
|37
|3
|.383
|10
|6
|中日
|65
|23
|41
|1
|.359
|12
|順位
|チーム
|試合
|勝
|敗
|分
|勝率
|差
|1
|西武
|67
|41
|24
|2
|.631
|-
|2
|ソフトバンク
|64
|37
|27
|0
|.578
|3
|3
|オリックス
|65
|36
|28
|1
|.562
|4
|4
|日本ハム
|68
|38
|30
|0
|.559
|4
|5
|ロッテ
|65
|32
|31
|2
|.508
|8
|6
|楽天
|65
|23
|41
|1
|.359
|17