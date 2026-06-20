日本ハム vs ソフトバンクの試合開始前情報

  • 対戦カード：日本ハム vs ソフトバンク
  • 開催球場：エスコンフィールドＨＯＫＫＡＩＤＯ
  • 過去の対戦成績：過去5試合: ソフトバンク4勝-日本ハム1勝（6/19 ソフトバンク3-4日本ハム (日本ハム)、5/24 日本ハム6-7ソフトバンク (ソフトバンク)、5/23 日本ハム1-11ソフトバンク (ソフトバンク)、5/22 日本ハム0-10ソフトバンク (ソフトバンク)、4/12 ソフトバンク11-7日本ハム (ソフトバンク)）

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「日本ハムファイターズ」のニュースまとめ
「ソフトバンクホークス」のニュースまとめ

セ・リーグ
順位 チーム 試合 勝率
1 ヤクルト 65 35 29 1 .547 -
1 阪神 65 35 29 1 .547 -
3 巨人 65 34 29 2 .540 0
4 DeNA 65 26 37 2 .413 8
5 広島 63 23 37 3 .383 10
6 中日 65 23 41 1 .359 12

パ・リーグ
順位 チーム 試合 勝率
1 西武 67 41 24 2 .631 -
2 ソフトバンク 64 37 27 0 .578 3
3 オリックス 65 36 28 1 .562 4
4 日本ハム 68 38 30 0 .559 4
5 ロッテ 65 32 31 2 .508 8
6 楽天 65 23 41 1 .359 17