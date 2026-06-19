ロッテが3点差で楽天に勝利

先発投手：ロッテはＡ・ジャクソンが4回2失点の好投（6安打3奪三振）、楽天の荘司　康誠は5回4失点 得点経過： 1回表：楽天が2点を追加 2回裏：ロッテが1点を追加 3回表：楽天が2点を追加 注目選手：ロッテの愛斗が1本塁打、4打点の活躍、ロッテの佐藤　都志也が1本塁打の活躍、ロッテの山口　航輝が1本塁打、2得点の活躍。

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セ・リーグ
順位 チーム 試合 勝率
1 巨人 64 34 28 2 .548 -
2 ヤクルト 64 34 29 1 .540 0
2 阪神 64 34 29 1 .540 0
4 DeNA 64 26 36 2 .419 8
5 広島 62 23 36 3 .390 9
6 中日 64 22 41 1 .349 12

パ・リーグ
順位 チーム 試合 勝率
1 西武 66 41 23 2 .641 -
2 ソフトバンク 63 37 26 0 .587 3
3 オリックス 64 35 28 1 .556 5
4 日本ハム 67 37 30 0 .552 5
5 ロッテ 64 31 31 2 .500 9
6 楽天 64 23 40 1 .365 17