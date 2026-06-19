ロッテが3点差で楽天に勝利
先発投手：ロッテはＡ・ジャクソンが4回2失点の好投（6安打3奪三振）、楽天の荘司 康誠は5回4失点 得点経過： 1回表：楽天が2点を追加 2回裏：ロッテが1点を追加 3回表：楽天が2点を追加 注目選手：ロッテの愛斗が1本塁打、4打点の活躍、ロッテの佐藤 都志也が1本塁打の活躍、ロッテの山口 航輝が1本塁打、2得点の活躍。
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|順位
|チーム
|試合
|勝
|敗
|分
|勝率
|差
|1
|巨人
|64
|34
|28
|2
|.548
|-
|2
|ヤクルト
|64
|34
|29
|1
|.540
|0
|2
|阪神
|64
|34
|29
|1
|.540
|0
|4
|DeNA
|64
|26
|36
|2
|.419
|8
|5
|広島
|62
|23
|36
|3
|.390
|9
|6
|中日
|64
|22
|41
|1
|.349
|12
|順位
|チーム
|試合
|勝
|敗
|分
|勝率
|差
|1
|西武
|66
|41
|23
|2
|.641
|-
|2
|ソフトバンク
|63
|37
|26
|0
|.587
|3
|3
|オリックス
|64
|35
|28
|1
|.556
|5
|4
|日本ハム
|67
|37
|30
|0
|.552
|5
|5
|ロッテ
|64
|31
|31
|2
|.500
|9
|6
|楽天
|64
|23
|40
|1
|.365
|17