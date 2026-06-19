櫻坂46浅井恋乃未「覚悟が決まった1曲になりました」新曲で憧れの先輩・森田ひかるの隣へ…フロントメンバーとしての喜びと葛藤を明かす

グランジ・遠山大輔、潮紗理菜がパーソナリティをつとめるTOKYO FMの生放送ラジオ番組「ＪＡ全農 COUNTDOWN JAPAN」（毎週土曜 13:00～13:53）。6月13日（土）の放送には、櫻坂46・浅井恋乃未さんが登場！ 6月10日（水）にリリースされたダブルAサイドシングル「Lonesome rabbit / What's “KAZOKU”?」について伺いました。潮：浅井恋乃未さんは埼玉県出身。2025年4月に櫻坂46の四期生として加入し、6月にステージデビュー。同年11月には、四期生公演「新参者 二〇二五 LIVE at THEATER MILANO-Za」に出演し、全10公演を完走。また、14枚目のシングル「The growing up train」で、浅井さんは初の選抜入りを果たします。さらに、櫻坂46は、2026年4月に女性グループとして初となる国立競技場でのライブを2日間にわたって開催。浅井さんも、そのステージに立ちました。6月2日（火）、3日（水）には、千葉県・LaLa arena TOKYO-BAYで開催された「四期生ライブ」に出演されました。遠山：これが、まだ加入して1年2ヵ月くらいの経歴!?浅井：そうなんです。遠山：言葉で表すのも難しいかもしれないけど、これまでの活動を振り返っていかがですか？浅井：この1年ちょっとで本当に濃い経験をさせていただいているので、自分で振り返ってみても「これだけしか経っていないのか」という驚きはあります。遠山：（加入のきっかけは）もともとグループのことが好きで？浅井：そうですね。遠山：最初のきっかけは何でしたか？浅井：森田（ひかる）さんの顔面力に……（笑）。遠山：顔面力（笑）！浅井：「はぁ〜！」って衝撃を受けたのがきっかけなんですけど、“櫻坂46らしいパフォーマンス”ってあるじゃないですか、力強さだったり、かっこよさだったり、そういうところに惹かれたのもあります。遠山：6月10日（水）には、ダブルAサイドシングル「Lonesome rabbit / What's “KAZOKU”?」が発売になっております。おめでとうございます！浅井：ありがとうございます！遠山：これね、さっき言っていた顔面力がすごくて憧れた森田ひかるちゃんがスーパーエースとしてセンターにいて。さらに、フロントメンバー3人のうちの1人が、この番組にも来てくれた、ダンススキルがとんでもない山下瞳月ちゃんという素晴らしいプレイヤーで、もう1人を恋乃未ちゃんが担っていると。浅井：はい。遠山：憧れの森田ひかるちゃんの横のポジションですけど、最初に聞いたときは、どう思いましたか？浅井：うれしかった反面、この楽曲やダンスを知ってからは、プレッシャーじゃないですけど、やっぱり、森田さんも山下さんもダンスがすごくお上手なので、「大丈夫かな？」なんていう気持ちもどこかにありました。でも「選んでいただいたからには、素敵なものをお届けしたい」という気持ちが大きかったので、「しっかり、気合いを入れて頑張らなきゃ！」と切り替えて頑張りました。遠山：この曲に関して、他のメンバーとも話したことはありますか？浅井：それこそ、（フロントメンバー3人で）ヒットキャンペーンというものをさせていただいて……。遠山：日曜深夜の「そこ曲がったら、櫻坂？」（テレビ東京）ね。浅井：そうですね（笑）。そのなかで、お2人とたくさんコミュニケーションを取らせていただいて、すごくラフに話しかけることができるようになったんじゃないかなと思っています。すごく気にかけてくださる先輩方でもあって、今回センターを務めている森田さんが（撮影の）合間の時間に話しかけてくださって、「すごく良かったよー」って四期生ライブの感想とかも言ってくださいました。なので「Lonesome rabbit」の活動もそうですし、それ以外のところでもすごく仲が深まった期間だったんじゃないかなと思います。遠山：改めて、この楽曲は恋乃未ちゃんにとってはどのような曲になりましたか？浅井：「覚悟が決まった1曲」になりました。前作から選抜入りさせていただいたんですけど、前作とはまた違ったかっこよさというか、櫻坂46ならではのバチバチなところを見せていける曲だと感じています。だからこそ、憧れの先輩方のパフォーマンスを目の前にして、自分の頑張るべきところもしっかり分かった、そういう覚悟が決まった期間だったなと思います。次回6月20日（土）の放送は、北海道 北広島市にある「ホクレン くるるの杜」から公開生放送！ ゲストにFirst Love is Never ReturnedのKazuki Ishidaさん（Vo./Gt./key.）、Keita Kotakemoriさん（Gt./Key./Cho.）を迎えてお届けします。＜番組概要＞番組名：ＪＡ全農 COUNTDOWN JAPAN放送エリア：TOKYO FMをはじめとする、JFN全国38局ネット放送日時：毎週土曜 13:00～13:53パーソナリティ：遠山大輔（グランジ）、潮紗理菜番組Webサイト：https://www.tfm.co.jp/countdownjapan/番組公式X：@JA_CDJ