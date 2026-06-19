"28時間"ぶっ通し、疎遠だった弟と会話のきっかけに…大人も虜にする「麻雀」の魅力

本部長・マンボウやしろと秘書・浜崎美保がパーソナリティを務める 明日への狼煙（のろし）を上げる“ラジオの中の会社”「Skyrocket Company」（毎週月曜～木曜17:00～20:00）。今回の放送では、会議テーマ「リーチ一発！案件 〜麻雀大好き〜」と題し、全国のリスナー社員からメッセージを募りました。数多く寄せられたエピソードのなかから、その一部を紹介します。

◆麻雀が結んだ職場の縁

もう15年以上前の話ですが、新卒で入社して配属された職場は、男女問わず麻雀好きの方が多く、ノー残業デーの仕事終わりに雀荘へ行く文化がありました。そこで誘ってもらったことをきっかけに、部署の垣根を越えてさまざまな人と知り合うことができました。

麻雀は、性格や考え方が自然と出るので、卓を囲むだけで距離が縮まるんですよね。そのおかげで、仕事で初めて一緒になる人でも「実は麻雀つながりで知っている」ということがよくあり、最初からやりやすい雰囲気ができていました。

振り返ると、今の職場で気持ちよく働けているのも麻雀でできた人間関係のおかげだと思っています。最近は打つ機会がなくなりましたが、いつかまた仕事の終わりに、みんなで卓を囲むような時間を過ごしたいです（神奈川県 45歳 男性）

◆家族を虜にした麻雀の楽しさ

麻雀が大好きだった父が、家族みんなに麻雀を教えたところ全員どハマりしてしまい、それから毎晩、家族で麻雀をして楽しんでいました。

麻雀をしていて一番テンションが上がることは、やっぱり、役満であがることです。配牌が良くて「これなら役満を狙えるかも！」と期待し、実際に役満をテンパイしたときは、緊張で心臓の鼓動が速くなり、手が震えていたのを覚えています。そして、いざ役満をあがったときの達成感はすごくて、気付けば携帯で写真を撮っていました。今は麻雀をしなくなりましたが、Mリーグは好きで、「自分だったらこの牌を切るな」と思いながら観ています（千葉県 36歳 男性）

◆麻雀が紡ぐ社内外の絆

私が麻雀を始めたきっかけは会社の福利厚生のサークル活動です。毎月会社から支給される部費を使って、雀荘を借りて活動しています。最初は役も全然わからなかったのですが、部長が手取り足取り教えてくださり、2年が経った今では点数計算も少しずつできるようになってきました。このサークルのおかげで、業務ではまったく関わりのなかった他部署の方とも親交が生まれ、社内で話しかけてもらえる機会がグッと増えました。

そして、うれしいことに離れて暮らす弟とも、麻雀という共通の話題ができました。それまで連絡もまったく取り合っていなかったのですが、LINEで友達になるより先に、麻雀アプリで友達になりました（笑）。麻雀って“役”だけじゃなく、“大切な人とのつながり”もつくってくれるんだなと感じています（東京都 43歳 女性）

◆伝説の雀荘マラソン

15年前くらいの話ですが、雀荘で友人と最高で“28時間”も麻雀を打ち続けたことがあります（笑）。なぜ覚えているかというと、お店に入ったときは「27時間テレビ」が始まるところで、麻雀が終わったときには「27時間テレビ」がすでに終了していたからです（笑）。店員さんにも「お前たちすごいな」と声をかけられました。今では徹夜するのもつらくてやれませんが、良い思い出です（千葉県 52歳 男性）

＜番組概要＞

番組名：Skyrocket Company

放送日時：毎週月曜～木曜17：00～20：00

パーソナリティ：本部長・マンボウやしろ、秘書・浜崎美保

番組サイト：https://www.tfm.co.jp/sky/

番組公式X： @Skyrocket_Co