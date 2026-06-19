SUPER★DRAGON飯島颯「猫が『ご飯をくれ！』と…」仕事がない日も朝8時起床、規則正しい私生活明かす

鞘師里保がパーソナリティをつとめるTOKYO FMのラジオ番組「鞘師里保のライフアップ・チョイス supported by マイベスト」（毎週土曜9:30～9:55）。

6月のマンスリーゲストは、9人組進化系ミクスチャーユニット・SUPER★DRAGON（スーパードラゴン／通称：スパドラ）から飯島颯さんと伊藤壮吾さん。6月6日（土）の放送では、お二人のモーニングルーティーンなどについて伺いました。

鞘師：今月のゲストは、SUPER★DRAGONの飯島颯さんと伊藤壮吾さんです。よろしくお願いします。本日からの3週間にわたり、お二人にお話を伺っていきます。早速ですが、この番組は朝9時半からの放送です。お二人は朝に強いほうですか？

飯島：僕は朝に強いほうだと思います。

伊藤：いや、それは……（笑）。

鞘師：意見が早速すれ違っていますね（笑）。

伊藤：僕はお仕事のときなどは、きちんと起きるようにしています。

飯島：遅刻はしないもんね。

伊藤：遅れはしません。ただ、何もない日などは、朝の9時半はまだ寝ています（笑）。

鞘師：伊藤さんは、お仕事の日には集中力を全振りされているのですね。飯島さんはいかがですか？

飯島：僕はお仕事がない日でも、朝の8時くらいには絶対に起きています。

鞘師：素晴らしいですね！ 毎朝きちんと起きるためのコツはありますか？

飯島：基本的には太陽の光を浴びて起きるのが一番気持ち良いです。あと、僕は猫を飼っているのですが、猫に起こされることもあります。猫が「朝ご飯をくれ！」と言って起こしてくるので、それで目が覚めます（笑）。

鞘師：家族がいると、自然と生活リズムが整うのですね。とても勉強になります。

――番組では他にも、2人のプライベートな素顔や、自身のキャッチコピー、7月15日（水）にリリースを控える両A面ニューシングル「Call Me Asap / NUMBER」などについて語る場面もありました。

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音声版「鞘師里保のライフアップ・チョイス」

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＜番組概要＞

番組名：鞘師里保のライフアップ・チョイス

放送日時：毎週土曜9:30～9:55

パーソナリティ：鞘師里保

番組Webサイト：https://www.tfm.co.jp/choice/