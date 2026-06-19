Mrs. GREEN APPLE藤澤涼架「運命を感じるよね」好きな人との“席替え”エピソードに自身の学生時代を振り返る

3人組ロックバンドMrs. GREEN APPLE（大森元貴（Vo/Gt）、若井滉斗（Gt）、藤澤涼架（Key））の藤澤がパーソナリティをつとめるTOKYO FMのラジオ番組「SCHOOL OF LOCK! ミセスLOCKS!」（毎週月曜 23:08頃〜）。

6月15日（月）の放送では、藤澤が1人で担当するようになってから初となるレギュラーコーナー「みんなの今」を実施。生徒（リスナー）から寄せられたメッセージを紹介していきました。

＜リスナーからのメッセージ＞

僕は今、高校3年生です！ あと少しでサッカー部の引退試合になってしまいます。3年間やってきたことを出せたらなと思っています。よく試合前にミセスの曲「アポロドロス」を聴いています。この前、席替えをしたら好きな人と隣になれたのが運命だと思いました！ たくさん話していたいです！（17歳 男の子）

＜藤澤からのメッセージ＞

藤澤：めちゃくちゃ部活の話を真面目に語ってくれたなと思ったら、めちゃくちゃ恋バナで終わりましたね！ でも、そうなんだよね！ 結局さ、毎日ドキドキするのってそこなんだよ！ いいな！ 好きな人と隣の席になったか！ 運命を感じるよね、分かるな。僕も学生の時、意識していたとかそういうのは全くなく、席替えはランダムなのに、この子とめちゃくちゃずっと一緒になるなっていう子はいた！ 何かあるのかね？ 分からない！ それから何もないけれど（笑）。そういうのって何かあるのかもしれないよね！

そして、いよいよサッカー部引退か！ 打ち込んできたものだから、全力発揮してください！ やっぱり体を動かすものって、その時のコンディションとかもあると思うし、そういうのによって気持ちも左右されちゃうと思うんだけれども、何よりも仲間と頑張ってきたことじゃないですか。だから、仲間を信じたりとか、みんなと楽しむことっていうのを絶対に忘れずに頑張ってほしいというか、楽しんでほしい！ 仲間と楽しんでください！ 頑張って！

＜番組概要＞

番組名：SCHOOL OF LOCK!

放送日時：月曜～木曜 22:00～23:55／金曜 22:00～22:55

パーソナリティ：アンジー校長（アンジェリーナ1/3・Gacharic Spin）、たんぼ教頭（溝上たんぼ）

番組Webサイト：https://www.tfm.co.jp/lock/

番組公式X：@sol_info