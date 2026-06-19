今日の運勢 6月20日（土）「12星座占いランキング」第1位は獅子座（しし座）！ あなたの星座は何位…!?

2026年6月20日（土）の毎日占い「12星座ランキング」を発表！ ラジオ発のエンタメニュース＆コラム「TOKYO FM＋」では、今日の運勢や今週の運勢、心理テストなどを配信中です。2026年（令和8年）6月20日（土）のあなたの運勢を、東京・池袋占い館セレーネ所属・占い師のムクルさんが占います。「12星座別ランキング＆ワンポイントアドバイス」第1位は獅子座（しし座）！ あなたの星座は何位……？新しいことを始めることで、運気が上がっていく日です。あなたがやりたいと思っていたことがあるのなら、今日から行動しましょう。あなたが輝く未来のために、積極的になっていくと良いでしょう。旅行の計画を立てることで、運気がアップします。気になっていた場所があれば、そこに行く準備をしていきましょう。旅行雑誌を見たり、着ていく服を選んだりして、気分を盛り上げると良いでしょう。あなたの心がドキドキ、ワクワクすることに意識を向けましょう。あなたが今、胸の高鳴りを感じるのは何でしょうか？ 素直な自分の気持ちを大切にすることで、良い展開がやってきそうです。多くの人が集まる場所が今日のラッキープレイスです。お友だちや職場の方からのお誘いがあれば、少し腰が重たいなと感じたとしても、足を運んでみることで良い出逢いがあるかもしれませんよ。パートナーとの時間を大切にすることで、運気が上がっていきます。パートナーのいる方は、お相手に寄り添って1日を過ごしましょう。パートナーのいない方は、理想のお相手をイメージすると良いですよ。お家時間を楽しむと良い日です。好きな音楽を聴いたり、映画を観たり、本を読んだり、自分だけの時間を有意義に過ごしましょう。バスタイムを充実させるのも運気アップに繋がりますよ。お仕事運や勉強運がアップする日です。今日は、効率良く物ごとを進められそうなので、やるべきことは早めに終わらせて、あなたのスキルアップのために時間をつかうと良いでしょう。あなたが求めている答えは、あなたの眠っているときの夢に隠されているかもしれません。今日は夜寝る前に、あなたの知りたいことを教えてもらえるようにお祈りをしてみると良いでしょう。家族サービスをすることで運気が上がりそうです。今日は、ご家族との時間を大切にしましょう。ご家族と離れて暮らしている方は、メッセージやお電話のやりとりだけでもしてみると良いでしょう。お金をつかうと良い日です。今日は日頃からがんばっているご自身のために、ご褒美を与えてあげましょう。美味しいものを食べたり、欲しいものを買ったりすることで、良い流れがやってきそうです。ご先祖さまを大切にすることで、運気が高まります。お墓参りに行ったり、仏壇があれば仏壇の前で手を合わせたり、どちらもできないという方は、心の中で日頃の感謝をお伝えしましょう。健康的な生活が運気アップの鍵です。早寝早起きや、バランスの良い食事、適度な運動など、ご自身で改善しなくてはならないと感じていたことがあれば、今日から行動していきましょう。あなたの中に新しく芽生えた、恋愛やお仕事に対する情熱を信じて従いましょう。無難な行動ばかりしていると、活気がなく感じて、気分が落ち込みがちになるかもしれません。あなたはもっと幸せになりたいと思い、はっきりとした方向性を望んでいるはずなのです。リスクがあっても大丈夫です。心が望んでいるように行動してみましょう。気持ちがざわめくことや、燃えるような情熱を感じること、思わず注目してしまうことなどは、あなたが次のステージへと進むステップになるというメッセージです。■監修者プロフィール：ムクル（mukulu）東京・池袋占い館セレーネ所属。SATORI電話占いで月間No.1に輝き、その後殿堂入り占い師に。最強の占い師を決定するテレビ番組『THE 的中王』（中京テレビ）で『的中王2025』に輝く。母方の親戚がクリスチャンということもあり、幼少期から聖書を愛読し、天使の存在を身近に感じながら育つ。「天使の声」をメッセージとして伝えている。Webサイト：https://selene-uranai.com/オンライン占いセレーネ：https://online-uranai.jp/