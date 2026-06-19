今日6月19日（金）は要注意日？「不成就日×先負」の凶日重なり日…避けたいこと、おすすめの過ごし方は？

ラジオ発のエンタメニュース＆コラム「TOKYO FM＋」がお届けする、暮らしと心をアップデートするお役立ちコラム。今回のテーマは開運カレンダー「2026年6月19日（金）は凶日…『不成就日』と『先負』が重なる日の注意点とは？」を解説します。2026年6月19日（金）は、暦の上で「不成就日」と六曜の「先負」が重なる日にあたります。どちらも「慎重さを大切にしたい日」として語られることがある暦注です。「縁起が悪い日」と身構える必要はありませんが、いつもより少し落ち着いて行動したり、物事を見直したりするきっかけとして参考にする人もいます。今回は、2026年6月19日の暦の意味や過ごし方について解説します。2026年6月19日（金）の暦注は以下のとおりです。・六曜：先負（せんぶ、せんぷ、せんまけ、さきまけ）・凶日：不成就日（ふじょうじゅび）この日は六曜の「先負」にあたり、「不成就日」も重なります。積極的に物事を進めるよりも、準備や見直しに時間を使う日として捉えられることがあります。先負は六曜のひとつで、「先んずれば負け」という意味合いを持つとされています。一般的には午前中が凶、午後が吉とされており、急ぎの行動や慌ただしい決断は避け、落ち着いて過ごすのがよいと考えられています。縁起を重んじる場面では、重要な予定を午後に行う人もいるようです。不成就日は、何事も成就しにくいとされる暦注のひとつです。旧暦をもとに定められ、月に数回巡ってくるとされています。2026年6月は5日・13日・19日・27日が不成就日にあたります。縁起を気にする人の間では、結婚や開業、契約、引っ越しなどの新たなスタートを避ける日として意識されることがあります。ただし、現代では「何もしてはいけない日」というよりも、「大切なことを慎重に考える日」として捉えられることも少なくありません。不成就日や先負の日は、大きく動くよりも足元を整える時間に向いていると考えられています。部屋の片付けやデスク整理、不用品の見直しなどは気持ちのリセットにもつながります。新しいことを始めるよりも、準備や下調べに時間を使う日として活用する人もいます。日記を書いたり、目標を見直したりするなど、内省の時間を確保するのにも向いているとされています。先負は午後が吉とされるため、家族や友人との会話、大切な人への連絡など、穏やかなコミュニケーションを楽しむのもよいでしょう。縁起を意識する場合には、次のような行動を慎重に考える人もいます。開業、開店、入籍、契約、引っ越しなどは、別の日を選ぶ人もいます。将来に大きく関わる判断については、一度立ち止まって検討する機会にするという考え方があります。先負は午前中が凶とされるため、急ぎの用事や重要な予定を午後に回す人もいます。もちろん、これらはあくまでも縁起担ぎとして伝えられている考え方のひとつです。暦は絶対的なルールではなく、気持ちを整えるための目安として取り入れる人が多くなっています。気持ちを切り替えたい方は、次の吉日に注目してみるのもよいでしょう。2026年6月24日（水）は、一粒万倍日と己巳の日、友引が重なる日です。一粒万倍日は「一粒の種が万倍に実る」という意味を持つ吉日として知られ、己巳の日は弁財天と縁が深い日とされています。新しい財布の使い始めや貯蓄のスタート、金運にまつわる行動を意識する人もいるようです。今日は焦って動く日ではなく、次の節目に向けて準備を整える日にしてみるのもよいかもしれません。2026年6月19日（金）は、六曜の「先負」と「不成就日」が重なる日ですが、暦の考え方では、慌ただしく新しいことを始めるよりも、身の回りを整えたり、今後の計画を見直したりする時間に向いているとされています。暦注は未来を決定づけるものではなく、日々の過ごし方を見直すためのヒントのひとつです。凶日にあえて立ち止まり、自分のペースを整える日にしてみてはいかがでしょうか。そうした小さな積み重ねが、次の一歩をより良いものにしてくれるかもしれません。