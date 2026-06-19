ドイツ代表GKマヌエル・ノイアー（バイエルン）がFIFAワールドカップ2026終了後の代表引退を明言した。18日、ドイツメディア『スカイスポーツ』がコメントを伝えている。

ノイアーは自国開催のEURO2024終了後に代表引退を表明したものの、ユリアン・ナーゲルスマン監督からの要請を受けて2年ぶりに復帰。現地時間14日に行われたFIFAワールドカップ2026・グループE第1節キュラソー戦（7－1○）ではスタメンに名を連ね、闘将ことローター・マテウス氏が持っていた主要国際大会（EURO、ワールドカップ）におけるドイツ人史上最年長出場記録を塗り替えた。

GK大国とも呼ばれるドイツにおいて、40歳になって現在も他の追随を許していないノイアーだが、今大会終了後に再び代表を退く決意を固めているようだ。「私にとってはこれがドイツ代表での最後の大会になるだろう。2年後のEUROでゴールマウスを守るつもりはない」と明言しつつ、「これからのすべての試合を楽しみにしている。別れの瞬間について考えるのではなく、前向きでありたい」と強調している。

2009年6月に代表デビューを飾ったノイアーは国際Aマッチ通算125キャップを誇り、今大会が5度目のワールドカップ出場。2014年のブラジル大会では優勝の原動力となった。初戦で大勝し、3大会ぶりのグループステージ突破へ最高のスタートを切った中、自身2度目のワールドカップ優勝の可能性については「2度目が実現すれば、それは私にとって特別なことになるだろう。そのチャンスが見えているからこそ、今ここにいるんだ」と語った。

ドイツ代表は現地時間20日のグループF第2節でコートジボワール代表と対戦する。

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