「なぜか馬鹿にされる」「見下される」と悩んだことはありませんか。実は、馬鹿にされやすい人には共通する傾向があり、相手側の心理や環境も大きく影響しています。この記事では馬鹿にされる人の特徴や原因、人間関係を改善するための対処法について解説します。

馬鹿にされる人の特徴

馬鹿にされる人の特徴

まずはじめに、馬鹿にされる人にはどのような特徴があるのか考えてみます。

自分の意見を強く言えない

自分の意見を主張するのが苦手な人は、周囲から軽く扱われやすい傾向があります。相手の意見に合わせることが多く、自分の考えを表に出さないため、「何を言っても反論してこない人」「言うことを全て聞いてくれる人」と認識されてしまうからです。

協調性は大切ですが、自分の意思をまったく示さない状態が続くと、対等な関係を築きにくくなります。

自虐で場を収めようとする

場の空気を悪くしないために自分を下げる発言をする人も、馬鹿にされる傾向です。空気を和ませるためだとしても、自虐ネタを繰り返していると、周囲がそのイメージを真に受けてしまうことも。最初のうちは冗談だったとしても、次第に「馬鹿にしても大丈夫な人」と思われ、そのイメージが定着してしまう恐れがあります。

リアクションが素直すぎる

からかわれたり冗談をいわれたりしたときに大きく反応する人は、相手にとって「からかいやすい存在」になりがちです。その結果、本人が望んでいないのに、いじられ役や軽く扱われるキャラが定着してしまうことも。

断ることに強い苦手意識がある

頼みごとや無理な要求を断れない人も、周囲から都合よく扱われやすいです。「嫌われたくない」という気持ちからなんでも引き受けていると、相手はその優しさを徐々に「当然のもの」として捉えるようになってしまいます。そんな状況がつづくと、対等な関係ではなく一方的に負担を背負う立場になってしまうこともあるでしょう。

必要以上に“いい人”でいようとする

必要以上に相手に合わせてしまうのも、馬鹿にされる原因の一つ。自分を後回しにしてまで周囲に尽くしていると、無意識のうちに上下関係のようなものができてしまいます。優しさは長所ですが、行きすぎると軽く扱われる原因になります。

怒らない・反撃しない雰囲気がある

馬鹿にする側は相手を選んでいる場合も少なくありません。普段から穏やかで優しい人は、「少しくらい失礼なことを言っても大丈夫」と思われてしまうことがあります。なにをされても受け入れてくれる印象を与えていると軽く扱われやすくなるのです。

八方美人で言動に一貫性がない

八方美人な言動を繰り返していると、周囲から「言っていることがめちゃくちゃ」「信用できない人」とあきれられることも少なくありません。やがて周囲から真剣に相手にされなくなり、軽く扱われたり、馬鹿にされたりする原因になることがあります。

他人軸で行動する

「みんながやっているから自分もやる」「周りがこう言っているから自分もそう思う」といった他人軸の行動が多いと、「八方美人で自分の意思がない人」という印象に。周囲に流される姿勢がつづくと主体性のない人という印象を与え、馬鹿にされる原因になります。

人を馬鹿にする側の心理とは

人を馬鹿にする側の心理とは

人を馬鹿にするという行動は同じでも、その原因にはいくつかの理由が考えられます。

自分に自信がなく優位に立ちたい

人を馬鹿にする人のなかには、自分に自信がもてず他人より優位に立つことで安心感を得ようとする人がいます。相手を下げれば相対的に自分が上に立ったような気分になれるため、見下すような言動を繰り返してしまうのです。

「いじり」をコミュニケーションだと思っている

本人は悪気がなく、仲がいいからこそ言える冗談や場を盛り上げるための会話だと考えている場合もあります。しかし、言われた側が不快に感じているのであれば、それはいじりとはいえません。

周囲に強い自分を見せたい

周囲から認められたいという気持ちが強い人は、他人を見下すことで自分の立場を上に見せようとすることがあります。特に大勢の前では誰かをからかったり否定したりすることで、自分の存在感をアピールしようとする場合もあるでしょう。

ストレスのはけ口にしている

日常生活で抱えている不満やストレスを人を馬鹿にすることで発散しているケースもあります。本来は別の方法で解消すべき問題ですが、反論されにくい相手をターゲットにして気晴らしをしているのでしょう。

相手が本気でいやがっていると気づいていない

冗談のつもりで発言しているため、相手が傷ついていることに気づいていないケースもあります。馬鹿にされた相手が笑って受け流したり強く反論してこなかったりすると、「嫌がっていないから大丈夫」と勘違いしてしまうのです。その結果、本人は悪気なく同じ言動を繰り返してしまうでしょう。

馬鹿にされやすい状況には環境も影響する

馬鹿にされやすい状況には環境も影響する

周囲の環境や人間関係が馬鹿にされやすい状況を引き起こしていることもあります。

いじり文化が強い環境にいる

職場や友人グループのなかでからかいやいじりが日常的なコミュニケーションになっていませんか? そのような環境では本人に問題がなくても、馬鹿にされるターゲットになりやすいです。まずは自分だけの問題ではなく、環境の影響もあることを理解しましょう。

昔のキャラクターを引きずられている

学生時代や入社当初にいじられキャラとして認識されていた場合、そのイメージが長く残ることがあります。本人が成長して考え方や立ち振る舞いが変わっていても、周囲は過去の印象のまま接してしまうのです。

相手との距離感が近すぎる

親しい関係であるほど、遠慮のない言葉が増えることがあります。しかし、距離が近すぎると冗談やからかいがエスカレートしてしまうことも。仲がいいことと、相手を雑に扱ってもいいことは本来別の問題です。

馬鹿にされる状況から抜け出すための対処法

明確な意思表示をすることで状況が変化することも

いつまでも馬鹿にされっぱなしではいられないという人のために、状況を打開する方法を紹介します。

嫌なことはあいまいに笑って流さない

馬鹿にされることがつづいている場合、「嫌だ」と感じているのに笑って受け流していることも少なくありません。相手はその反応を見て「問題ない」と受け取ってしまっている可能性も考えられます。不快な言動に対しては、無理に笑わず態度や言葉で不快感を示すことも大切です。

自分を下げる発言を減らす

自虐ネタは場を和ませることもありますが、繰り返していると周囲にそのイメージを定着させてしまいます。「どうせ自分なんて…」といった発言が多い人は、知らないうちに軽く扱われやすくなっている可能性が。自分を必要以上に下げる発言はやめましょう。

堂々とした話し方や姿勢を意識する

人は言葉だけでなく態度や雰囲気からも相手を判断しています。声が極端に小さい、目を合わせない、いつもおどおどしているといった状態では自信がない印象を与えてしまいます。背筋を伸ばして話す、相手の目を見て話すなど堂々と所作で相手に隙を見せないようにしましょう。

無理に相手に合わせすぎない

周囲との調和は大切ですが、なんでも相手に合わせていると自分の意思が見えにくくなります。意見があるときは伝える、納得できないことには同調しないなど、自分の考えを貫くことも重要です。対等な関係を築くためには、適度な自己主張が欠かせません。

環境や人間関係を見なおす

どれだけ自分が努力しても、周囲の人間関係や環境に問題がある場合もあります。特定の人から繰り返し馬鹿にされたり、いじりが当たり前になっていたりする環境では、状況が改善しにくいこともあるでしょう。そのような場合は、関わり方を見なおしたり距離をおいたりすることも選択肢のひとつです。

馬鹿にされやすい自分を責めすぎないことも大切

馬鹿にされることがつづくと、自分に問題があるのではないかと考えてしまうかもしれません。しかし、実際には相手の性格や周囲の環境が影響していることもあります。大切なのは必要以上に自分を責めるのではなく、なぜその状況が生まれているのかを冷静に分析すること。少しずつ自己主張や振る舞いを見なおしながら、自分を大切にできる人間関係を築いていきましょう。