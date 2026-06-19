







岡本和真 最新情報



トロント・ブルージェイズの岡本和真選手は18日（日本時間19日）、敵地フェンウェイ・パークで行われたボストン・レッドソックス戦に「7番・三塁」で先発出場。三塁前バントに対して一塁への正確なランニングスローでアウトにする場面があった。



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4回、無死二塁でレッドソックス2番のセダン・ラファエラ選手を迎えた。ブルージェイズ先発のトレイ・イェサベージ投手が投じた初球のスライダーをバントし、三塁前に白球が転がった。











しかし、三塁手の岡本選手が猛然とダッシュし、一塁手のウラジーミル・ゲレロJr.選手にストライク送球でアウトにした。



素手で白球を掴み、走りながら体の勢いをそのまま乗せた流れるような一連の動き。



バウンドの難しいバントをものともしない反応速度と送球精度は、まさにゴールドグラバー級の守備だった。



打席では2回の第1打席、レッドソックス先発のソニー・グレイ投手から左翼線へ二塁打を放つなど、4打数1安打の成績を残した。



試合はブルージェイズが4-3でレッドソックスを下し、チームの勝利に貢献。岡本選手の好守が先発イェサベージ投手の粘りを支えた。





















【動画】まるでゴールドグラバー！岡本和真がベアハンドキャッチから華麗な送球



MLB Japanの公式Xより













🔥 上手すぎ！ファインプレー



サード前へのバントに対して猛チャージし

素手で掴んで流れるようなランニングスロー👏

1塁への正確な送球でアウトに仕留めました！



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【了】