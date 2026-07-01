野球ファンならずとも、プロの選手が立つ「あの場所」に一度は憧れた経験はありませんか？2026年7月19日、その夢が横浜スタジアムで現実のものとなります！

横浜スタジアムが熱狂！「ジェイエーアメニティーハウスDAY」で特別な一日を体験

2026年7月19日（日）に横浜スタジアムで開催される「ジェイエーアメニティーハウスDAY」は、単なる野球観戦にとどまらない、感謝と感動が詰まった特別なイベントです。この日は横浜DeNAベイスターズが東京ヤクルトスワローズと対戦。熱い試合と共に、忘れられない思い出が作れる一日となるでしょう。

イベント開催概要

なぜ賃貸管理会社が横浜スタジアムでイベントを？企業姿勢から読み解く感謝の形

ジェイエーアメニティーハウスDAY2026年7月19日（日）18：00試合開始予定横浜DeNAベイスターズ 対 東京ヤクルトスワローズ横浜スタジアム

この特別なイベントを主催するのは、神奈川県で約2万2,000戸もの賃貸アパート・マンションを管理し、入居率98.7％を誇る株式会社ジェイエーアメニティーハウスです。彼らが横浜スタジアムで冠協賛イベントを行う背景には、日頃の事業を支えるオーナー様への最大限の感謝と、地域社会とのつながりを深めたいという強い想いがあります。

単に利益を追求するだけでなく、顧客や地域との絆を育むことに重きを置く、その温かい企業文化が、この盛大な野球イベントを通じて表現されているのです。

オーナー様限定！夢のような特別体験で感謝を伝える

「ジェイエーアメニティーハウスDAY」の最大の魅力は、日頃の感謝を込めて招待される500名のオーナー様のために用意された、特別な体験企画の数々です。野球好きなら誰もが憧れる、まさに「夢のような体験」が待っています。

プロ野球選手と共にグラウンドへ入場し、熱い空間を体験。お子さんにとって一生の思い出となるでしょう。

普段は立ち入れない関係者エリアを探検。裏側からスタジアムを見ることで、選手やスタッフの日常を垣間見ることができます。

試合前の選手の練習風景を間近で見学。プロの技術と迫力を肌で感じられる、野球ファンにはたまらない時間です。

本物のマウンドから投球し、球速を計測！プロ野球選手になった気分で、自分の腕を試せるスリリングな体験です。

これらの企画は、単なる「観戦」ではなく、「体験」を通じてオーナー様との絆を深めたいという同社の熱い想いの表れです。

来場者全員にチャンス！豪華景品が当たるSNSフォローキャンペーン

オーナー様だけでなく、当日の来場者全員が楽しめる企画も充実しています。

1. 「ジェイエーアメニティーハウスDAY」オリジナルウェットティッシュをプレゼント！

来場者先着20,000名様に、イベント限定のオリジナルデザインウェットティッシュがプレゼントされます。日常使いにも嬉しいアイテムなので、早めの来場がおすすめです！

2. 公式SNSフォローキャンペーンでプレミアグッズをゲット！

Yデッキ3～4番ゲート間の特設ブースでは、ジェイエーアメニティーハウスの公式SNS（Instagram・X・TikTok）のフォローキャンペーンが開催されます。

野球ファンには見逃せない、プレミア感満載のキャンペーンです。ぜひブースに立ち寄って、SNSをフォローしてみてください。

ジェイエーアメニティーハウスとは？地域に根ざした賃貸管理のプロフェッショナル

この素晴らしいイベントを企画した株式会社ジェイエーアメニティーハウスは、JAグループ神奈川のネットワークを活かし、神奈川県内で賃貸住宅管理事業を展開しています。賃貸住宅の管理だけでなく、「JAパーキングネット」という月極駐車場の運営や、私たちのような一般の人も参加できるイベント開催など、地域に根差した幅広いサービスを提供しているのが特徴です。

もしあなたが神奈川県内で賃貸物件を探しているなら、または不動産投資を考えているなら、彼らのサービスをチェックしてみる価値は十分あります。

彼らは「地域社会とのつながりを大切にしながら、オーナー様・入居者様の満足度向上に取り組み、安心で豊かな住環境づくりに貢献していく」と語っています。今回の「ジェイエーアメニティーハウスDAY」は、まさにその言葉を体現するイベントと言えるでしょう。

まとめ：野球と感謝が織りなす特別な一日を見逃すな！

2026年7月19日（日）の横浜スタジアムは、横浜DeNAベイスターズの熱い戦いと共に、ジェイエーアメニティーハウスがオーナー様への感謝と地域への貢献を形にする、記憶に残る一日となるでしょう。

オーナー様への豪華な体験企画から、来場者誰もが楽しめるプレゼントやSNSキャンペーンまで、様々な工夫が凝らされています。野球ファンならずとも、その「感謝の心」に触れることができる、素晴らしい機会になるはずです。ぜひ、この特別な日を横浜スタジアムで体験し、感動を分かち合いませんか？

※本記事はAIを活用して作成されています。内容に問題がある場合は、こちらまでご連絡ください。