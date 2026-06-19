「サウナでととのう」その真髄を、あなたはまだ知らないかもしれません。2026年夏、埼玉「コモリバ」で開催される「メトスPresentsコモリバサウナフェス」は、まさに別次元の体験を提供します。この記事を読めば、メトス協賛の極上サウナと透明度抜群の都幾川が織りなす、究極の“川ととのい”の全貌がわかります。

真夏の祭典！「コモリバサウナフェス」で未体験の“ととのい”へ

サウナーの皆さん、今年の夏はどこで「ととのい」ますか？最高のサウナ体験を求めるあなたに朗報です！埼玉県比企郡ときがわ町、清流都幾川を目の前に臨むリゾート施設「COMORIVER（コモリバ）」で、2026年7月18日（土）から20日（月）の3日間限定で、真夏のアウトドアサウナイベント「METOS Presents コモリバサウナフェス 2026 summer」が開催されます。

サウナ文化を長年支え続けている「メトス」の協賛で開催されるこのフェスは、ただサウナに入るだけではありません。大自然の中で五感を研ぎ澄まし、心ゆくまで「ととのい」を追求できる、まさにサウナの祭典です。

日本が誇るメトス製品！多彩なサウナラインナップを徹底解説

COMORIVERのサウナ設備は、その多くが日本が誇るサウナ設備メーカー、メトスの製品を採用しています。メトスは、フィンランドサウナの伝統と革新を融合させ、日本に質の高いサウナ文化を広めてきた立役者。そんなメトスが取り扱う製品を、このフェスで存分に体験できるというのは、サウナーにとって何よりの魅力ではないでしょうか。

施設内には、カップルや友人とゆったり楽しめる貸切プライベートサウナとして、エストニア製の流線型が美しい「イグルーサウナ」や、フィンランドの伝統的なサウナ小屋を再現した「サウナモッキ」が常設されています。

さらに、みんなで賑やかに楽しめるパブリックサウナエリア「moku」には、薪焚きストーブを搭載した「サウナトレーラーASEMA」と、希少な「サウナワゴン」がスタンバイ。もちろん、こちらにもイグルーサウナが用意されており、合計2種・3温度帯の豊富な水風呂も完備。これだけ多様なサウナ体験ができる場所は、そう多くはありません。あなたの「推しサウナ」がきっと見つかるはずです。

都幾川の清流を五感で感じる！コモリバならではの7つの特別体験

今回のサウナフェスでは、COMORIVERのロケーションを最大限に活かした、7つのユニークなコンテンツが用意されています。これらが、ただのサウナイベントで終わらせない、特別な体験へと誘います。

川床スライダーで究極のクールダウン！

透明度抜群の一級河川、都幾川のほとりにある川床スライダー。熱くなった体を自然の清流でクールダウンする爽快感は、まさにCOMORIVERでしか味わえません。過去の参加者からも「最高！」と絶賛される、一番人気のコンテンツだそうです。想像してみてください、汗をかいた体に、ひんやりと冷たい川の水が駆け抜けるあの感覚を！

川の上のととのいスペースで五感を解放

清流の上に並べられた「ととのいイス」に身を任せれば、大自然があなたを包み込みます。水のせせらぎを耳で、心地よい風を肌で感じながら、至福の「ととのい」を体験。これほど贅沢な休憩は、他にないでしょう。

心と体を潤す「コモリバ特製ハーブデトックスウォーター」

サウナ後の水分補給もぬかりなく。このフェスのためだけにブレンドされた、ハーブ香るデトックスウォーターが提供されます。スッキリとした飲み心地で、体の中からリフレッシュできますよ。

五感を研ぎ澄ます「利きアロマロウリュイベント」

サウナストーンに水をかけ、蒸気を発生させる「ロウリュ」。このイベントでは、桶に入ったアロマオイルの香りを嗅ぎ分け、何をブレンドしているかを当てるという、遊び心満載の企画です。香りのプロになれるかも？！

サウナ後の至福！食と癒しで心身をリセット

サウナで汗を流した後は、美味しい食事と心安らぐ癒しで、さらに「ととのい」を深めましょう。

地元食材を味わう「柚子カレー＆柚子ジャム」

ときがわ町で育った香り豊かな柚子を使用した特製カレーと、COMORIVER内のパン屋さん「小麦の奴隷」のバゲットが提供されます。柚子ジャムを添えれば、スパイシーなカレーに爽やかなアクセントが加わり、味覚もととのうこと間違いなし！

自家製燻製！「マッカラ＆燻製ナッツ」でサウナ飯を堪能

北欧サウナの定番フード「マッカラ」（ソーセージ）と、小腹を満たす燻製ナッツ。これらを自家製で提供するというこだわりには脱帽です。サウナ後に、ほのかに薫る燻製の香りを楽しみながら、ビール片手に味わうのはいかがでしょうか？「サウナ×燻製」というユニークな組み合わせは、まさに食の冒険です。

最高の締めくくり！「昭和レトロな温泉銭湯 玉川温泉」無料入浴券

サウナフェスで思う存分汗を流した後は、隣接する「昭和レトロな温泉銭湯 玉川温泉」の無料入浴券がプレゼントされます。pH10を誇る強アルカリ性の天然温泉は、「つるつる」とした肌触りが特徴。サウナで開いた毛穴を、とろとろのお湯が優しく癒してくれるでしょう。これぞまさに、一日を締めくくる最高のクールダウンであり、ご褒美ですね！

イベント概要とチケット情報：早めの予約で最高の夏を掴む！

これだけの充実した内容が凝縮された「METOS Presents コモリバサウナフェス 2026 summer」。気になるイベント詳細はこちらです。

: 2026年7月18日（土）、19日（日）、20日（月）

Aグループ 12:00〜16:00

Bグループ 13:00〜17:00

: COMORIVER (埼玉県比企郡ときがわ町本郷930-1): 各日40名（各グループ20名）

多彩なメトス製サウナの体験、都幾川の清流を活かした独自のアクティビティ、地元食材を使ったこだわりのフード、そして温泉入浴券まで付いて6,980円というのは、かなりコストパフォーマンスが高いと感じませんか？

注意点として、各日40名という限定された定員は、すぐに埋まってしまう可能性が高いです。参加を希望する方は、ぜひ早めにチケットを確保してくださいね。また、荒天によりイベントが中止となる場合があるとのことなので、最新情報は公式サイトで確認しましょう。

「しぜんたいのひととき」を叶えるリゾートCOMORIVERとは

COMORIVERは、美しい都幾川の清流沿いに佇む全12室のアウトドアリゾートです。「しぜんたいのひととき」をコンセプトに、グランピングやBBQ、そして今回ご紹介したアウトドアサウナなど、様々なアクティビティを提供しています。日常の喧騒を忘れ、豊かな自然の中で心と体をリセットするのに最適な場所。この夏、この特別な場所で、サウナと自然が織りなす極上の体験をしてみませんか？

この夏はCOMORIVERで！忘れられない「ととのい」体験を

「METOS Presents コモリバサウナフェス 2026 summer」は、ただのイベントではありません。それは、サウナと自然、そして地元文化が融合した、忘れられない夏の思い出となるでしょう。メトスが支える高品質なサウナ設備、都幾川の清流を活かしたユニークなアクティビティ、そして五感を刺激するフードの数々。

この夏、最高の「ととのい」体験を求めて、COMORIVERへ足を運んでみませんか？限りあるチケットを逃さないよう、今すぐチェックしてください！

※本記事はAIを活用して作成されています。内容に問題がある場合は、こちらまでご連絡ください。