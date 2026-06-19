SKY-HI主宰のマネジメント／レーベル・BMSGが主催する大規模フェス「BMSG FES'26」の開催が決定。2026年10月10日（土）、11日（日）、12日（月・祝）の3日間、昨年に続き、東京・お台場にて開催される。

本情報は6月18日（木）に開催されたSKY-HIの日本武道館2DAYS『SKY-HI TOUR 2026 -Success Is The Best Revenge-』2日目公演にて発表されたもの。サプライズでの発表に、会場からは大きな歓声と拍手が送られた。

「BMSG FES」は、”日本のエンターテインメントの更新”を掲げるイベントとして2022年にスタート。BMSG所属アーティストが一堂に会し、ここでしか見ることのできないステージやコラボレーションを届けながら、毎年規模を拡大し進化を遂げてきた。初開催の「BMSG FES'22」は山梨・富士急ハイランド コニファーフォレストを舞台に野外フェスとして開催。「BMSG FES'23」は東京・大阪の2都市へと開催規模を広げ、「BMSG FES'24」は神奈川・Kアリーナ横浜にて3日間6公演で12万人を動員した。そして昨年開催された「BMSG FES'25」では、BMSG設立5周年の節目に『GRAND CHAMP』をコンセプトに掲げ、原点回帰となる3年ぶりの野外フェスとして開催。東京・お台場を舞台に2日間で約8万人を動員し、多くの来場者を熱狂の渦に巻き込んだ。

5年連続5回目の開催となる「BMSG FES'26」は、昨年から開催日数を拡大し3日間開催へ。挑戦と進化を続けるBMSGを象徴する年に一度の祭典として、今年も多くの注目を集めそうだ。出演アーティストやチケット情報などの詳細は、後日発表予定。

＜ライブ情報＞

「BMSG FES'26」

10/10（土）OPEN 13:00 / START 15:00

10/11（日）OPEN 13:00 / START 15:00

10/12（月・祝）OPEN 13:00 / START 15:00

※公演時間は5時間超を予定しています。

会場：お台場BMSG FES特設会場

〒135-0064 東京都江東区青海１丁目１

※出演アーティストやチケット情報などの詳細は後日発表予定となります。

「BMSG FES26」Official Website：https://bmsgfes.tokyo/

HP：https://bmsg.tokyo/