結婚を考えたとき、避けて通れないのが相手の親への結婚挨拶です。その際に悩みやすいのが、手土産に何を持って行くか。

高すぎても気を遣わせそうですし、安すぎても失礼に見えそうで、なかなか決められない人も多いでしょう。さらに、縁起が悪いものや相手の負担になるものなど、結婚挨拶の手土産として避けたほうがいい“ダメなもの”もあります。

この記事では、結婚挨拶の手土産でダメなもの、喜ばれやすい品の例をわかりやすく解説します。

結婚挨拶に手土産は必要?

結婚挨拶で手土産を必ず持参しなければならないという決まりはありません。ただし、相手の実家を訪問する場合は、手土産を用意する人が多いのが一般的です。

結婚挨拶の手土産は、品物そのものの価値よりも「大切なご挨拶の場として考えています」という気持ちを伝える役割があります。高価なものである必要はなく、相手への配慮が感じられる品を選べば十分です。

手土産を持って行くべきか迷う場合は、用意しておくと安心です。きちんと準備して訪問することで、礼儀を大切にしている印象を持ってもらいやすくなるでしょう。

結婚挨拶の手土産の基本とは

まずは基本を確認

結婚挨拶の手土産は、相手への感謝や礼儀を形にするものです。あくまでも主役は結婚の挨拶なので、品物が目立ちすぎないようにすることも大切です。

ここでは、結婚挨拶で手土産を用意するときに知っておきたい基本的な考え方を解説します。

予算はどのぐらい?

結婚挨拶の手土産の予算は、3,000円～5,000円程度が一般的です。高価すぎるものは相手に気を遣わせてしまう可能性があり、反対に簡素すぎるものはカジュアルな印象を与えることもあります。

そのため、相手に負担を感じさせにくく、きちんと感も出しやすい3,000円～5,000円程度を目安にするとよいでしょう。百貨店の菓子折りや有名店の詰め合わせなどであれば、この価格帯でも結婚挨拶にふさわしい品を選びやすいです。

個数はどのぐらい?

手土産の個数は、相手の家族の人数より少し多めを目安にすると安心です。たとえば4人家族であれば、6～8個入り程度のものを選ぶと、家族で分けやすいでしょう。

また、切り分けが必要なものより、個包装になっているお菓子のほうが扱いやすい場合もあります。量が多すぎると保管場所に困ることもあるため、見た目の豪華さだけで選ばず、相手が受け取りやすい量や形を意識しましょう。

なにを基準に選んだらいい?

結婚挨拶の手土産は、「相手が受け取りやすいか」を基準に選ぶと失敗しにくくなります。相手の好みや家族構成、年齢層、日持ち、持ち運びやすさなどを考えて選びましょう。

たとえば、甘いものが好きな家庭であれば焼き菓子や和菓子、家族の人数が多い家庭であれば個数の多い詰め合わせなどが向いています。自分が好きな品を選ぶのではなく、相手の立場を考えて選ぶことが大切です。

結婚挨拶の手土産で避けたほうがいいもの

失敗しないために必読です

結婚挨拶の手土産は、どのような品でもよいわけではありません。場に合わないものを選ぶと、相手に気を遣わせたり、場合によっては印象を悪くしてしまったりすることもあります。

ここでは、結婚挨拶の手土産として避けたほうが無難なものを紹介します。

賞味期限が短いもの

当日中に食べ切る必要がある生菓子や、翌日には風味が落ちやすい食品は避けたほうが無難です。せっかく手土産を渡しても、急いで食べなければならないものだと、相手に負担をかけてしまう可能性があります。

結婚挨拶の手土産は、最低でも数日、できれば1～2週間ほど日持ちするものを選ぶと安心です。焼き菓子や個包装のお菓子など、保存しやすく家族で分けやすいものを選ぶとよいでしょう。

冷蔵・冷凍が必要なもの

冷蔵や冷凍が必要な手土産も、結婚挨拶の場では避けたほうが無難です。相手宅までの移動時間や季節によっては品質管理が難しく、受け取った側もすぐに冷蔵庫や冷凍庫へ入れなければなりません。

特に冷凍品は、相手の冷凍庫に十分なスペースがない場合もあります。結婚挨拶の日は、会話や食事などで相手側も気を遣う場面が多いため、保存に手間がかからない品を選ぶのが親切です。

常温で持ち運べて、そのまま保存できるものを選ぶと、相手への配慮が伝わりやすいでしょう。

好みがわかれるクセの強いもの

強い香辛料を使った食品や、独特の香りがある発酵食品などは、人によって好みが大きく分かれます。自分にとっては魅力的な品でも、初対面の相手やその家族の口に合うとは限りません。

結婚挨拶は、個性を強くアピールする場というよりも、相手に安心感を持ってもらう場です。手土産は、万人受けしやすい味や、家族で食べやすいものを意識すると失敗しにくいでしょう。

手づくりのお菓子

手づくりのお菓子は気持ちがこもっているように見えますが、結婚挨拶の手土産では避けましょう。初対面に近い相手の場合、衛生面や保存状態がわかりにくく、受け取る側が戸惑ってしまいます。

また、手づくりの品は好みが合わなかった場合にも相手が反応に困りやすく、かえって気を遣わせてしまう可能性も。結婚挨拶では、市販のきちんと包装された菓子折りや詰め合わせを選ぶと安心です。

もち帰りに困るもの

大きすぎる箱や重たい瓶詰め、割れやすい容器に入った商品などは、相手の負担に。挨拶後に外食へ移動したり、車以外で帰宅したりする場合、持ち運びに困ってしまうかもしれません。

手土産は、見た目の豪華さだけでなく、持ち帰りやすさも大切です。紙袋に入れた状態で片手でも持てるサイズ感や、負担になりにくい重さのものを選ぶとよいでしょう。

縁起が悪いもの

結婚挨拶では、縁起が悪いとされるものにも配慮しておくと安心です。たとえば、「切れる」を連想させる刃物や、「苦」「死」を連想させる4個・9個入りの詰め合わせなどは、気にする人もいます。

若い世代ではあまり気にしない場合もありますが、親世代や地域によっては縁起を重視することもあります。結婚挨拶は本人同士だけでなく、家同士のつながりを意識する場でもあるため、相手側の価値観に配慮する姿勢が大切です。

迷うものがある場合は避け、誰にでも安心して受け取ってもらいやすい品を選びましょう。

結婚挨拶の手土産で喜ばれるもの

結婚挨拶で喜ばれやすい手土産に共通するのは、「食べやすい」「扱いやすい」「気が利いている」の3点です。相手の好みや家族構成に合っていて、受け取ったあとに負担になりにくいものを選ぶと、好印象につながります。

ここでは、結婚挨拶の手土産として喜ばれやすい品を紹介します。

相手の親の好みに合わせたもの

事前にパートナーから相手の親の好みを聞ける場合は、手土産選びの大きなヒントになります。甘いものが好きなら焼き菓子や和菓子、日本茶をよく飲む家庭なら上質なお茶や和菓子、コーヒーが好きなら人気店のドリップバッグセットなど、好みに合ったものを選ぶと喜ばれやすいでしょう。

詳しい好みがわからない場合でも、苦手なものやアレルギーの有無だけでも確認しておくと安心です。避けるべきものがわかっていれば、失敗を防ぎやすくなります。

個包装でわけやすいもの

個包装のお菓子は、結婚挨拶の手土産として選びやすい品のひとつです。大袋のものや切り分けが必要なお菓子は、保存や取り分けに手間がかかることがあります。

その点、個包装のものなら好きなタイミングで食べやすく、その場にいない家族にも分けやすいのがメリット。家族の人数より少し多めに入っているものを選ぶと、より配慮が伝わりやすいでしょう。

日もちするもの

すぐに開封しなくても品質が保たれる日持ちのよい品は、受け取る側の都合に合わせて楽しめるため、結婚挨拶の手土産に向いています。相手に「早く食べなければ」と気を遣わせにくい点もメリットです。

たとえば、最中や羊羹、焼き菓子などは比較的日持ちしやすいものが多く、手土産として選ばれやすい品です。ただし、商品によって賞味期限は異なるため、購入時に確認しておきましょう。常温で保存できるかどうかも、あわせて確認しておくと安心です。

老舗や有名店のもの

知名度のある店や、長く愛されている老舗の品は、品質への安心感があります。味の想像がしやすく、世代を問わず受け入れられやすい点も魅力です。

結婚挨拶では、個性的すぎるものよりも、きちんと感のある定番品のほうが安心です。百貨店で購入できる銘菓や、有名パティスリーの焼き菓子などは、包装が整っているものも多く、見た目にも丁寧な印象を与えやすいでしょう。

会話のきっかけになるもの

季節限定の商品や、地元で親しまれている銘菓など、自然に話題が広がる品もおすすめです。手土産をきっかけに会話が生まれると、初対面の緊張を和らげる助けになることがあります。

たとえば、「地元ではよく知られているお菓子なんです」「季節限定のものを選びました」などと一言添えると、相手も反応しやすくなります。ただし、珍しさを重視しすぎると好みが分かれることもあるため、味や見た目は受け入れられやすいものを選ぶとよいでしょう。

縁起のいいもの

結婚挨拶では、縁起のよさを感じられる品も好まれやすいです。紅白を連想させる色合いや、円満をイメージさせる丸い形、末広がりを思わせる形などは、祝いの場にふさわしい印象があります。

たとえば、年輪のような断面から長く続く幸せを連想させるバウムクーヘンや、丸い形が円満を思わせる最中などは、結婚挨拶の手土産としても選びやすいでしょう。縁起のよさにこだわりすぎる必要はありませんが、迷ったときの選び方のひとつとして意識してみるのもおすすめです。

結婚挨拶の手土産の定番

困ったら定番がベストです

結婚挨拶の手土産に迷ったときは、定番の品から選ぶと安心です。多くの人に受け入れられやすく、場にふさわしいきちんと感も出しやすいでしょう。

ここでは、結婚挨拶の手土産として選ばれやすい代表的な3つのジャンルを紹介します。

焼き菓子

クッキー、マドレーヌ、フィナンシェなどの焼き菓子は、結婚挨拶の手土産として定番の品です。常温で保存しやすく、日持ちするものが多いうえ、個包装の商品も豊富にあります。

味のバリエーションが多く、家族それぞれの好みに合わせて選びやすい点も魅力です。見た目が上品な詰め合わせを選べば、きちんと感のある手土産として好印象につながりやすいでしょう。

和菓子

落ち着いた印象を与えたい場合は、和菓子もおすすめです。羊羹、どら焼き、最中、せんべいなどは親世代にもなじみがあり、日本茶との相性もよいお菓子です。

和菓子は格式や上品さを感じさせやすく、結婚挨拶の場にもよく合います。老舗ブランドや地域で親しまれている銘菓を選ぶと、より丁寧な印象を与えられるでしょう。

ただし、生菓子など賞味期限が短いものもあるため、日持ちや保存方法は事前に確認しておくと安心です。

飲みもの

甘いものをあまり食べない家庭には、飲み物を選ぶのもよいでしょう。上質な茶葉やコーヒー、ジュースなどは日常で使いやすく、相手の好みに合えば喜ばれやすい品です。

特に、個包装のドリップコーヒーやティーバッグは保存しやすく、家族それぞれのタイミングで楽しめるため、手土産にも向いています。飲み物を選ぶ場合は、重すぎないものや、持ち運びやすいサイズのものを選ぶと相手の負担になりにくいでしょう。

結婚挨拶の手土産で大切なのは相手への気遣い

手土産は気持ちを伝えるもの

結婚挨拶の手土産でもっとも大切なのは、高級さやセンスよりも、相手への気遣いです。食べやすいか、保存しやすいか、家族で分けやすいか、好みに合いそうか。そうした視点を大切にすると、手土産からあなたの心遣いが自然と伝わるでしょう。

結婚は、本人同士だけでなく、相手の家族との関係も大切になります。手土産は、これから良好な関係を築いていくためのきっかけにもなるものです。相手を思いやる気持ちを込めて、場にふさわしい一品を選びましょう。