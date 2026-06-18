日向坂46髙橋未来虹 同期・山口陽世に打ち明けた“悩み”を告白「私を説得してくれたんです」

日向坂46の髙橋未来虹、藤嶌果歩、山下葉留花、松尾桜が週替わりでパーソナリティを務めるTOKYO FMのラジオ番組「ローソン presents 日向坂46のほっとひといき！」（毎週金曜 11:30～11:55）。この番組は、ランチ前に「ほっ」とするような“癒やし”の時間をお届けすることを目指していますが、たまに（？）脱線してしまう番組です。6月12日（金）の放送は、先週に引き続き、2代目キャプテンの髙橋未来虹が1人でお届け！ 自身の考え方について語った模様を紹介します。髙橋：先週に引き続き、山下葉留花先生が体調不良でお休みということで、今週も私1人でお送りします。1人（の放送）は2週が限界ですよね。良かった、逆に2週で。もし「ほっとひといき！」の1ヵ月を私が奪ってしまうかもしれないと思うと……番組存続の危機です、危ない危ない（笑）。まあ今回も1人で頑張っていきます。スタッフ（カンペ）：キャプテンのネガティブを取り除くコーナーをやりたいね。髙橋：やってくれますか!? 私本当にネガティブすぎて、自分で自分を苦しめる瞬間があるんです。それを後輩が慰めてくれるみたいな、本当に頼りないキャプテンですよ（笑）。ぜひ私を皆さんでポジティブ化させてほしい！スタッフ（カンペ）：どんなことでもネガになっちゃうの？髙橋：え……多分。私は世の中を斜めに見すぎているというか。例えば、メンバーとか、他の坂道グループの方と「お友達になりたいな」「お出かけしたいな」って思ったときに、全然（躊躇なく）誘えるメンバーがいて、まぁ山口陽世っていうんですけど。陽世さんのエピソード出しすぎですね（笑）。あの子の考え方は、自分が話したい、会いたいって思った人に素直に行けるタイプらしいんです。人が好きなんだと思う。だけど私は、会ったときに楽しませる自信がないから、そこに時間を割かせてしまう申し訳なさとか、「私以外といれば、もっと有意義な時間を過ごせるんだろうな」とか、そういう考えが巡りに巡って、いつも「誘えない！」っていう結論に至ってしまうんです。後輩に対しても結構そうで、「私よりもっとしゃべりたい先輩がいるでしょ？」とか「もっとごちそうに連れて行ってくれる先輩がいるでしょ？」とか……。私、みんなが好きなものとかを知らないんですよ。だから、私以外と過ごしたほうが楽しいのかなって……すごいネガティブだ（笑）。この議論を山口としていて、山口が私を説得してくれたんです。「いや、未来虹ちゃんといても楽しいよ！」「そんなことを思う人なんていないって！」と言われたんですけど、私はまだ素直に受け取れなくて。でもね、私も他の人にはそう思わないの。「この人といてもつまらないな」とか「もっとこういうことをしたかったな」っていうことを実際に思ったことはないんです。先輩から誘ってもらってうれしいし、「もっと会いたい」って思う気持ちもめっちゃ分かるんですけど、それが、いざ自分がってなったときに、私って面白くない人間なので、わざわざお休みの日に呼んで出かけようとはならなくて。それで、こういう話を延々としちゃうっていう……。本当に“究極のネガ”なので、ぜひ皆さんのメールの力でポジティブにしてください！ お願いします！＜番組概要＞番組名：ローソン presents 日向坂46のほっとひといき！パーソナリティ：日向坂46（髙橋未来虹、藤嶌果歩、山下葉留花、松尾桜）放送日時：毎週金曜 11:30～11:55番組Webサイト：https://www.tfm.co.jp/hitoiki/番組公式X：@hot_hitoiki46