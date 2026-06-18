乃木坂46賀喜遥香「美波さんがどれだけ大切にされてきたか…」梅澤美波の卒業コンサートで一番“心に残った楽曲”とは？

乃木坂46の賀喜遥香がパーソナリティを務めるTOKYO FMのラジオ番組「SCHOOL OF LOCK! 乃木坂LOCKS!」（毎週木曜23:08頃～）。6月11日（木）の放送では、5月21日（木）におこなわれたライブ「乃木坂46 14th YEAR BIRTHDAY LIVE 〜梅澤美波 卒業コンサート〜」の振り返り授業をおこないました。

◆「シンクロニシティ」がきっかけで…

賀喜：（ライブで披露したなかで）印象的な曲は本当にいっぱいあるんですけど、私は、やっぱり「シンクロニシティ」が印象的でした。この楽曲のセンターだった白石麻衣さんとは少しだけ一緒に活動させていただいたけれど、その白石さんから梅澤さんへセンターのバトンを引き継がれて、その姿を私は遠くから、後ろから、横から見させていただいたんです。今回で、その「シンクロニシティ」が最後なのかっていうのと、美波さんが、この曲をどれだけ大切にされてきたかと思うと……。

乃木坂46のライブって基本的にワンハーフ（1番+大サビ）で、2番を披露しないことが多いんですけど、この「シンクロニシティ」はフルバージョンで、しかも、現メンバー全員で披露させていただきました。実は、私は「シンクロニシティ」がきっかけで乃木坂46に憧れたので、うれしかったんですよ～！ だから、この曲が一番印象的だったかなって思います。楽しかったな～、ありがとうございます！

＜番組概要＞

番組名：SCHOOL OF LOCK!

パーソナリティ：アンジー校長（アンジェリーナ1/3・Gacharic Spin）、たんぼ教頭（溝上たんぼ）

放送日時：月曜～木曜 22:00～23:55／金曜 22:00～22:55

番組Webサイト：https://www.tfm.co.jp/lock/

番組公式X：@sol_info